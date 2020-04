Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In Märkisch-Oderland haben sich bis Ostermontag, 10 Uhr, 144 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie das Lagezentrum in Seelow mitteilte.

Die Zahl der Infizierten stieg im Vergleich zum Donnerstag vor Ostern um 23 an. 72 Menschen gelten inzwischen als genesen, aktuell erkrankt sind 71. Kreisweit ist bislang ein Mensch an Covid-19 gestorben. In Krankenhäusern in MOL müssen derzeit zehn Menschen behandelt werden. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei mehr als am Donnerstag. Insgesamt gab es bis Montag 1472 Verdachtsfälle, davon 672 begründete. In häusliche Isolation mussten sich 1318 Menschen begeben. Aktuell befinden sich noch 362 von ihnen in Quarantäne. Die Zahl der Abstrichuntersuchungen stieg über Ostern von 821 auf 905.

Einen Erfolg konnte der Kreis bei der Beschaffung von Mund-Nasen-Masken verbuchen. Da die Beschaffung medizinischer Schutze enorm schwierig ist, hatte er sich entschieden, bei der Heilpädagogischen Praxis Cordula Lillge und dem Verein Lebenshilfe Märkisch-Oderland in ­Strausberg insgesamt 5000 selbst genähte Behelfsschutzmasken in Auftrag zu geben. Die ersten 600 konnte David Seeger, Leiter der Beschaffung im Katastrophenschutzstab, vergangene Woche entgegennehmen. Wie Kreissprecher Thomas Berendt mitteilte, werden die fleißigen Näherinnen und Näher den Auftrag des Kreises wohl bis 30. April erledigen können.