Beate Haeder, Inhaberin der gleichnamigen Gärtnerei in Wendisch Rietz, darf auch sonntags öffnen. Sie hofft, dass die Märkte stattfinden können (Bild oben). Peggy Klaus, Inhaberin des Camping-Boot-Centers in Diensdorf-Radlow, hat da weniger Glück – die Häfen sind dicht, ihre Boote müssen vorerst auf dem Trockenen bleiben (Bild rechts). Auch Emilia und Tomasz Jurasz aus Polen (Mitte) leben im Ausnahmezustand. Normalerweise arbeiten die beiden in einer Fürstenwalder Wäscherei. Da sie nicht so einfach nach Polen zurück können, dürfen sie einstweilen im Ferienpark Wendisch Rietz wohnen. Die Tierwelt indes ist klarer Profiteur der Ausgangsbeschränkungen, wie ein Schwan zwischen Bad Saarow und Diensdorf zeigt (Bild unten links). Er baut sein Nest dicht am Ufer. © Foto: Ruth Buder

Familienausflug mit dem Rad: Saskia und Mathias Stebner mit ihren Kindern Malte und der kleinen Mathilda. Die Eltern arbeiten in systemrelevanten Bereichen: Sie in einer Praxis, er im Bundesgesundheitsministerium. © Foto: Ruth Buder

Ruth Buder

Bad Saarow Es ist ein Frühlingssonntag, wie er im Buche steht: Sonne pur und blauer Himmel. Ideal für eine Radtour rund um den Scharmützelsee. Schon hundert Mal gemacht und dennoch ist alles anders zu Ostern 2020.

Im Karl-Marx-Damm in Bad Saarow sind kaum Menschen unterwegs, nur ein paar Fußgänger und Radfahrer. Auch in den Vorgärten ist es still. Am Cecilienpark, an dem jetzt normalerweise das Restaurant "Freilich" in seinen Biergarten einladen würde, herrscht Leere. Ach nein, da leuchtet am Ufer ein roter Anorak. Hanne Hörner hat es sich am Rand des Sees an einem Baum bequem gemacht und trinkt ihren von zu Hause mitgebrachten Kaffee. Sie lebe allein, erzählt die ehemalige Grundschullehrerin, deshalb leide sie nicht unter der verordneten Einsamkeit. "Vielleicht guck ich jetzt ein wenig mehr auf mich und erledige Dinge, die ich vor mir hergeschoben habe, wie die Patientenverfügung", erzählt die Seniorin. "Jetzt spürt man mehr denn je, wie vergänglich alles ist." Die Sorgen der älteren Dame gelten denen, die existenziell von der Corona-Krise betroffen sind.

Weiter geht es nach Pieskow, vorbei an der geschlossenen "Villa Ettel", wo nur die leeren Gartenstühle ahnen lassen, wie schön man hier hätte verweilen können. Daneben ist sogar der Bolzplatz amtlich und mit rot-weißen Flatterbändern gesperrt. Angela Nöthe­l und ihr Sohn Peter nutzen die arbeitsfreien Tage, um den Garten auf Vordermann zu bringen und harken den Rasen. In der Woche hat die Physiotherapeutin mit einer Praxis und fünf Angestellten wenig Zeit dafür. "Noch behandeln wir Patienten mit ärztlicher Verordnung, Wellness fällt weg. Dieser Rückgang wird sich bemerkbar machen, aber noch bin ich nicht in Panik", erzählt sie.

Hinter Pieskow führt der Radweg direkt am See entlang, friedlich liegt es da, das Märkische Meer. Ein Paar mit Fahrrädern ist stehen geblieben, um einem Schwan zuzuschauen, der sich in nur zehn Meter Entfernung vom Ufer ein Nest baut. "So etwas habe ich noch nie gesehen", staunt die junge Frau. Sie und ihr Mann wohnen eigentlich in Berlin, haben jetzt aber hier ihre Zweitwohnung bezogen. "In Brandenburg darf man das noch", weiß sie. Ihren Namen möchte sie sicherheitshalber nicht nennen. Auch nicht das Berliner Paar, das jetzt seine Ferienwohnung in der Schlosspark-Anlage selber nutzt, weil sie nicht vermietet werden darf. "Wir sind hier völlig isoliert, schützen uns und andere", erklärt der Mittfünfziger von der Veranda aus.

Einige Meter weiter treiben drei junge Männer auf einem Steg Sport, machen Kniebeuge und springen auch mal kurz ins sechs, sieben Grad kalte Wasser. Auf ein Gespräch lassen sie sich nicht ein. Ganz anders dagegen Ulrich Zimm, der auf dem idyllischen Gelände des Angelvereins Pieskow-Süd sein Boot auf Vordermann bringt. Um Corona macht er sich weniger Sorgen, mehr um sein Geschäft. Der 54-Jährige ist Planer und Betreiber von Windenergieanlagen.

Diensdorf-Radlow ist erreicht. Alles ist geschlossen, auch das 8000 Quadratmeter große Hotelresort Märkisches Meer. An der Alten Schulscheune – beliebter Treff für Kultur- und Musikfans – ist sogar die Bücher-Telefonzelle mit Flatterband zugeklebt.

Im Camping-Boot-Center sind die stattlichen Motor- und Segelboote – allein 20 stehen draußen – nicht zu übersehen. Sie warten darauf, aus dem Winterschlaf geholt zu werden. Center-Chefin Peggy Klaus ist gerade mit dem Staubsauger auf einem Boot zugange. "Ich muss was tun", entschuldigt sie sich fast dafür, dass sie am Sonntag arbeitet. "Normalerweise würde es jetzt zu Ostern und bei so schönem Wetter losgehen. Aber die Häfen sind dicht. Wir kriegen die Boote nicht ins Wasser." Etliche ihrer Kunden stammen aus Sachsen, die derzeit nicht nach Brandenburg dürften. "Der Verlust kommt noch, aber verzögert", ist sich die Geschäftsfrau sicher. Alles hänge davon ab, wie lange die Sperre noch dauere und ob danach Aufträge reinkämen. Für eine leichtsinnige Lockerung der Kontaktsperre ist sie trotz allem nicht. "Dann haben wir in einem halben Jahr die gleiche Situation und nichts gewonnen."

Auf dem Radweg zwischen Radlow und Wendisch Rietz sind Radler unterwegs, aber längst nicht so viele wie an vergleichbaren Frühlingstagen. "Wenn ich gewusst hätte, dass man hier so gut Rad fahren kann, hätte ich es genommen," erklärt eine Ärztin aus Berlin. Sie kommt an ihren freien Tagen in ihre Zweitwohnung nach Diensdorf-Radlow, um sich besser erholen zu können.

Auch Wendisch Rietz mutet nach Siesta an. Am Bahnhof vor dem Märkischen Büffet machen die Biker Toto und Kathy aus Königs Wusterhausen eine Raucherpause. "Die große Ausfahrt mit Hunderten Motorrädern, die hier immer am 1. Mai startet, ist abgesagt", bedauern die beiden.

Völlig unbewohnt wirkt der Wendisch Rietzer Ferienpark. Vor einer Wohnung stehen Pkw mit polnischen Kennzeichen. Sollten nicht alle Polen längst zu Hause sein? Tomasz und Emilia Jurasz aus Kostrzyn nicht. Das Ehepaar arbeitet in einer Wäscherei in Fürstenwalde und konnte bleiben. Auch hier seien die Aufträge wegen der geschlossenen Hotels zurückgegangen, erzählen sie. Sorgen machen sie sich um ihre Kinder, 18 und 25 Jahre alt, die jetzt zu Hause sind und die 70-jährige Mutter von Tomasz, die in Spanien lebt.

Hoffen auf die Markttage

"Heute geöffnet" – das Schild, das zur Gärtnerei Haeder zeigt, ist ein Lichtblick, denn üblicherweise ist alles geschlossen. Beate Haeder wässert im Gewächshaus gerade ihre Blumen und freut sich über jeden Kunden, denn Ware für Garten- und Balkonbesitzer ist genug da. "Alles ist fertig und muss jetzt raus", sagt die Gärtnerin, die auch sonntags öffnen darf. Sie hofft, dass die Blumenmärkte am 30. April in Fürstenwalde und eine Woche später in Müllrose stattfinden können. "Die sind sehr wichtig für uns. Und da auch die Baumärkte offen haben, dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen."

Weiter geht es, noch zehn Kilometer bis Bad Saarow. Vorbei am geschlossenen Freizeitpark, wo die Tiere von der Straße aus zu sehen sind, vorbei an der noblen Hotelanlage und den Golfplätzen, wo derzeit keine Bälle fliegen. Aber ein Stück weiter, im Garten von Angelika und Thomas Bolatzky, die in Saarow-Strand wohnen. Normalerweise geht das Paar zweimal in der Woche auf den Golfplatz, nun hält es sich zu Hause fit.

Auch wenn alle Restaurants und Biergärten entlang der Promenade geschlossen haben, die Schiffe der Weißen Flotte gelangweilt im Wasser schaukeln, sind hier relativ viele Menschen unterwegs, sitzen auf der Wiese und auf Bänken, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und es gibt Eis! Sogar eine kleine Schlange bildet sich am Pavillon der Schifffahrtsgesellschaft. Alle halten beim Anstehen vorbildlich Abstand. Auch Mathias und Saskia Stebner, die mit ihren zwei Kindern Malte und Mathilda mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben sich diese kleine, süße Erfrischung gegönnt. Die Fürstenwalder genießen die Abwechslung vom Alltag. Die 15 Monate alte Mathilda besucht die Woche über eine Not-Kita, da ihre Mutter einen medizinischen Beruf hat. Der 12-jährige Malte vertreibt sich seine Zeit zu Hause mit Hausaufgaben, Computerspielen oder er telefoniert mit Freunden. Sein Vater arbeitet derzeit auch zu Hause. Der 37-Jährige ist bei der Behörde angestellt, die in diesen Zeiten wohl die wichtigste in Deutschland ist: dem Bundesgesundheitsministerium. "Wir sind bestens vernetzt, Videokonferenzen, alles läuft wunderbar. Meine Aufgabe ist es, Fragen von Bürgern zu beantworten." Vielleicht weiß der Mann, der so dicht an der Quelle sitzt, wie lange das Virus uns noch einengen wird? Aber auch er kann nur mit den Schultern zucken.