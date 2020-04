Zuhause auf Zeit: Dieses ist eines der drei in den vergangenen Jahren sanierten Gebäude mit den Unterkünften für die Saisonkräfte, die in Wesendahl über Monate arbeiten. © Foto: Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Wesendahl (Freie Autorin) Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, man hört sie nicht. Heimlich schleichen sich die Sporen ein, wenn die Bedingungen stimmen. Feuchtigkeit und hohe Temperaturen gehören beispielsweise dazu oder wechselnde Extremwitterungslagen.

Der Obstbauer tappt lange Zeit im Dunkeln. Wenn der Pilz entdeckt wird, ist es schon zu spät: Flecken auf den jungen Blättchen und später auf den Früchten mit weiteren Nachfolgeschäden wie Frucht­fäule.

Die neuesten Informationen aus ihrer Region:

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Der Apfelschorf ist eine weit verbreitete Pilzkrankheit. "Er ist einer unserer größten Feinde", sagt Lutz Günzel, Betriebsleiter der Brandenburger Obst GmbH (BBO) in Wesendahl. Und beim Entwickeln von Resistenzen stehe die Wissenschaft noch am Anfang. Daher heißt es gerade im Frühjahr bei jedem Gang durch die Plantagen-Reihen "Aufpassen". Denn Äpfel sind das Hauptsortiment der Obstbauern vor unserer Haustür – zusammen mit der benachbarten Obstgut Franz Müller GmbH bildet die BBO Brandenburgs größtes, zusammenhängendes Apfelanbaugebiet. Auf etwa 220 Hektar stehen bei der BBO die verschiedenen Sorten. Sie werden in diesem Wesendahler Betrieb gepflegt, wachsen, tragen Früchte bis schließlich im Herbst die Ernte folgt. Zu den Äpfeln hinzu kommen noch 15 Hektar mit Süßkirschen und in geringem Maße Pflaumen und Erdbeeren.

Nicht nur das eingangs geschilderte Szenario lässt an die gegenwärtige Situation in der Gesellschaft denken. Alles hat irgendwie mit dem Coronavirus und Auswirkungen der aktuellen Pandemie zu tun, ist miteinander verzahnt. Nicht zuletzt in Wesendahl, wo übers Jahr vor allem polnische, aber auch rumänische Saisonkräfte über mehrere Monate im Einsatz sind. Probleme wie die Havelländischen Spargelanbauer treffen die Wesendahler jetzt weniger. "Wir haben glücklicherweise unsere Leute vor Ort. Die Polen sind geblieben, die rumänischen Arbeiter wurden von der Situation überrascht und konnten gar nicht heimreisen. Pendlerbetriebe trifft das deutlich härter", schätzt Lutz Günzel ein.

Hat doch die BBO für die unverzichtbaren und langjährig geschätzten polnischen und anderen Helfer drei Gebäude im Ort saniert und als feste Unterkünfte hergerichtet. Baumschnitt, Ernte, man lebt und arbeitet quasi gemeinsam. Oder, wie es BBO-Mitarbeiterin Katrin Höfs ausdrückt: "Remigiusz, Darek und Krzysztof sind wie meine Familie. Wir arbeiten bestimmt schon zehn Jahre zusammen und wir sehen uns am Tag länger als mit der Familie."

Etwa 30 Helfer sind derzeit beim Baumschnitt in den Kirschen und Pflaumen zugange. An einigen hunderttausend Bäumen muss und musste in den vergangenen Wochen der Baumschnitt erfolgen. Nach Ostern werden die helfenden Hände in der Pflanzung gebraucht. Rund 90 000 junge Apfelbäume sollen in die Erde, berichtet Lutz Günzel, Teil eines kontinuierlichen Erneuerungsprozesses ergänzend zu den ältesten oder auch weniger Standort-geeigneten Anpflanzungen.

Nun müsse es schnell gehen, denn "je wärmer es wird, desto ungünstiger ist die Witterung dafür". Rücksicht auf die aktuellen Herausforderungen wird dabei natürlich genommen. "Das ist auf ausgedehnten Plantagen gut regulierbar", erklärt der Produktionsleiter. "Wir haben die Arbeiter in kleine Gruppen eingeteilt, die ohnehin mit Abstand zuei­nander agieren, und hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht."

Die neuesten Informationen aus ihrer Region:

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin