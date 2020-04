Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nun hat der Corona-Virus auch den Schneemann Snowy erwischt, zumindest was die Vorbereitung für das diesjährige Musical anlangt. So sollte am 17. Mai das Casting für die Darsteller stattfinden, die bei dem diesjährigen Abenteuer von Snowy mitwirken wollen.

Die Veranstalter haben diesen Termin abgesagt. "Liebe Snowy-Freunde, ehemalige und künftige Darsteller – was wir schon befürchtet hatten, ist eingetreten", heißt es auf der Homepage von Schneemann Snowy. "Unser Casting kann dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden."

Trotzdem werden Mitwirkende gesucht, statt durch eine persönliche Präsentation im Friedrich-Wolf-Theater diesmal online. "Wer wieder dabei sein möchte – schickt uns eine kurze Nachricht", gilt für diejenigen, die schon Snowy-Erfahrung haben und gerne wieder mit von der Partie sein wollen. Wer erstmals zur Snowy-Familie dazustoßen will, sollte ein kleines Bewerbungs-Video schicken. So ähnlich wie beim Casting gilt auch für das Video: "In dem Video zeigt ihr euch so, dass wir eure Körpersprache sehen, während ihr einen kleinen Monolog vortragt. Auch ein kleines Lied zusätzlich würde uns freuen. So sehen wir, was ihr könnt", heißt es auf der Homepage. Man solle den Spaß der Bewerber sehen.

Das Video ist als Email an casting@Snowy-musical.de zu schicken. Weitere Infos gibt es unter www.schneemann-snowy.de