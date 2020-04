Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ostern - ganz anders als gewohnt, ist vorbei. "Etwas traurig hat es uns gemacht, Familien kamen nicht wie gewohnt zusammen", sagt Eva Lehmann von der evangelischen Kirchengemeinde Rathenow. "Und ganz gravierend, das größte Fest der Christen wurde erstmals seit der Christianisierung Europas nicht mit den gewohnten Gottesdiensten gefeiert."

Das Leben, so meint Lehmann, Mitglied des Memento e.V., habe sich verändert. Der Verein hatte so geplante Veranstaltungen absagen und Ausstellungen verschieben müssen. Dennoch: "Zuversicht ist auch da", so Eva Lehmann. Sie rät dazu, bei einem Spaziergang Sonne, das Gezwitscher der Vögel und das Erwachen der Natur zu genießen.