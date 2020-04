dpa

Berlin (dpa) Die Zahl der Menschen in Berlin, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 56 gestiegen.

Das waren fünf Fälle mehr als am Vortag. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mitteilte, erhöhte sich die Zahl der mit dem neuartigen Virus nachweislich Infizierten auf 4667 Fälle. Das waren 84 mehr als am Tag zuvor. I

m Krankenhaus isoliert und behandelt werden den Angaben zufolge 568 Patienten - 141 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt.

Die neuesten Informationen aus ihrer Region:

