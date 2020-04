Peter Wittstock

Rathenow Aus dem Rathenower Weltkriegs-Lazarett übermittelte der Gefreite P. Streit im Dezember 1915 einen herzlichen Gruß an seine Familie in Dresden. Die außergewöhnlich gestaltete Ansichtskarte schuf Arthur Herrnberg, dessen "Photographie und Verlag" in der Havelstadt beheimatet war, wie die Rückseite belegt. Sechs markante Stadtmotive lichtete Herrnberg ab.

Links die Partie vor dem Haveltor, den Markt und das Kreishaus. Rechts ordnete der Verleger die Motive vom Gymnasium mit Kriegsdenkmal sowie je ein Bild der Steinstraße und vom Paradeplatz mit dem dortigen Kurfürstendenkmal an. Im Mittelpunkt der Postkarte stand allerdings ein Postbote, der lächelnd an die Tür klopft und einen Brief übergeben will. Schnittige Dienstkleidung war damals selbstverständlich. Vor Uniformen hatten die Deutschen großen Respekt.

Die Ursprünge des deutschen Postwesens reichen ins 15. Jahrhundert zurück. Einst trugen die Reiter auffällig lange, weit schwingende Mäntel. Darunter befanden sich neben "Postfelleisen" (lederner, durch Metall verstärkter Rucksack) auch Waffen. Damals wurden im Felleisen vorrangig Briefe transportiert. An Wechselstationen wie Herbergen erfolgte eine Art Staffelübergabe der Post. Ab dem 16. Jahrhundert bildete sich allmählich das moderne Postsystem heraus. 1563 verordnete Sachsens Kurfürst August unter anderem die Uniformierung der Postreiter, und 1574 ernannte er den ersten "Hofpostleiter". Kaiser Rudolf II. erklärte 1595 das Postwesen zum kaiserlichen Hoheitsrecht. Dem Haus von Taxis (seit 1650 Thurn und Taxis) wurde später das Postmonopol zugesprochen. 1849 kamen die ersten Briefmarken auf den Markt. Durch Fahrzeuge beschleunigt, verbesserte sich das Postwesen als Dienstleister bis dato permanent weiter. Heute steht Gelb für die Post.