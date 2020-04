dpa

Berlin (dpa) Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen ab diesem Dienstag mit erheblichen Einschränkungen zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße rechnen.

Wegen Sanierungsarbeiten am Kreuzberger Hochbahnviadukt ist die Strecke für etwa zwölf Monate für den U-Bahnverkehr der Linien U1 und U3 gesperrt, wie die BVG mitteilte. Mitte Juni verlängert sich die Streckensperrung für eine Woche bis zum U-Bahnhof Hallesches Tor. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

An Deutschlands ältester U-Bahnstrecke, die 1902 in Betrieb genommen wurde, sollen etwa 2220 Meter Fahrschienen aus- und eingebaut, 1400 Meter Stromschienen erneuert sowie rund 3130 Schwellen aus- und rund 1300 wieder eingebaut werden. Zudem finden Arbeiten am Stahltragwerk sowie an Elektro- und Entwässerungsanlagen statt.