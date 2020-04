Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein Mann wollte seinen Einkauf im NETTO-Markt in der Karl-Marx-Straße am Samstagabend mit Falschgeld bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Supermarktes verständigte kurz vor Ladenschluss die Polizei, dass ein 27-jähriger Tatverdächtiger, seine Waren mit zwei offensichtlich gefälschten 50 Euroscheinen bezahlen wollte.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Inverkehrbringen von Falschgeld eröffnet und beide Geldscheine als Beweismittel sichergestellt. Der Mann konnte anschließend nach Hause gehen