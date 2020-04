BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine 48-Jährige war am Ostersonntag volltrunken mit ihrem Pkw in Brandenburg unterwegs. Sie wurde gegen 21.15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem ein Zeuge meldete, dass sie augenscheinlich betrunken mit ihrem Pkw Renault an einer Tankstelle in der Upstallstraße hielt und anschließend Hilfe benötigte, wobei das Auto Starthilfe durch Anschieben bekam. Zur Verwunderung der Beamten hatte es die Frau offensichtlich unfallfrei bis auf das Tankstellengelände und wieder nach Hause geschafft: bei einem Atemalkoholvortest pustete sich die Frau auf 3,17 Promille. Es folgten eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.