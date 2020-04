Brand in Ketzin/Havel

Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) In Ketzin/Havel ist am Samstagsnachmittag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Aufmerksame Bürger hatten Rauchentwicklung am Haus bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Das in Vollbrand stehende Gebäude war nach Beendigung der umfangreichen Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Eigentümerin hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück nicht im Haus auf und blieb so unverletzt. Die Stadt Ketzin stellte ihr vorübergehend eine Unterkunft.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner ursächlich für den Brand gewesen sein. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.