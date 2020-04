Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Seit vergangenem August ermitteln Kriminalpolizei, Staatsschutz und Staatsanwaltschaft gegen einen Mann, der mehrfach das Wahlkreisbüro in Birkenwerder mit Kot beschmiert haben soll. Jetzt stehen die Ermittlungen gegen den 70-jährigen Deutschen kurz vor dem Abschluss.

"Eine Einstellung des Verfahren drängt sich nicht auf", sagt der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Cyrill Klement auf Nachfrage. Auch wenn kein Geständnis vorliege, sei der Tatnachweis möglich, so der Justizsprecher. Details nannte er nicht. Wann mit einer Anklage oder Ähnlichem gerechnet werden kann, ließ der Oberstaatsanwalt offen.

Die Polizei hatte den Rathausvorplatz aufwendig überwacht. Es gab regelmäßige Streifenfahrten mit Einsatzfahrzeugen und Zivilkräften. Am Rathausturm und am Büro wurden zudem Kameras installiert, die offenbar letztlich belastbare Hinweise auf den Mann gebracht haben. Allerdings waren die Bilder erst im vergangenen Sommer brauchbar. Zuvor war eine Person gefilmt worden, die aufgrund der unzureichenden Qualität der Bilder nicht identifiziert werden konnte.

Über das Motiv des 70-Jährigen rätselt die Staatsanwaltschaft noch. Ein politischer Hintergrund wird nicht ausgeschlossen. Deshalb ist das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft im Bereich "Politische Kriminalität" angesiedelt.

Zum letzten Mal ist das Wahlkreisbüro der Hohen Neuendorfer SPD-Landtagsabgeordneten Inka Gossmann-Reetz in der Nacht zum 22. August 2019 angegriffen worden. Der Ladenraum in der Hauptstraße sowie ein in der Nähe aufgestelltes SPD-Wahlplakat wurden erneut mit Kot beschmiert beziehungsweise beworfen. Zuvor wurde das Büro mehr als ein Dutzend Mal angegriffen. Nach der Ermittlung des Tatverdächtigen äußerte sich die betroffene Landtagsabgeordnete erleichtert. Sie steht für ein klärendes Gespräch mit dem mutmaßlichen Täter, zum Beispiel in Form eines Täter-Opfer-Ausgleichs, zur Verfügung, bestätigte sie auf Anfrage.