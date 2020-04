BRAWO

Brandenburg an der Havel Olivier Tardy ist der neue Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Gülke an, der seit 2015 die Leitung des Sinfonieorchesters inne hatte.

Ein völlig neues Gesicht ist Tardy für die Musiker der Brandenburger Symphoniker und das Publikum allerdings nicht. Schon vor fünf Jahren als Tardy für Peter Gülke bei dessen Antrittskonzert einsprang, besteht und begeistert die Zusammenarbeit. Weitere Gastdirigate intensivierten die Kooperation, sodass Tardy "der gemeinsamen Partnerschaft in der schönen und inspirierenden Stadt Brandenburg an der Havel mit großer Vorfreude" entgegen blickt, wie er sagte. "Ich freue mich außerordentlich, als Nachfolger das Amt des hoch geschätzten Peter Gülke anzutreten und bedanke mich herzlich für das Vertrauen der wunderbaren Brandenburger Symphoniker, die mich zu ihrem zukünftigen Chefdirigenten gewählt haben", so Tardy.

Tardy selbst ist ein international gefragter Dirigent und vielseitiger Künstler. Er stand am Pult zahlreicher Orchester, darunter die Stuttgarter Philharmoniker, das Münchner Rundfunkorchester, die Münchner Symphoniker, die Essener Philharmoniker, das Prague Philharmonia, das Orchestre Philharmonique de Nice und das Orchestre Lamoureux. Bei den Brandenburger Symphonikern war er in den vergangenen Jahren mehrfach zu Gast, zuletzt bei den Brandenburgischen Wassermusiken 2019 mit Werken von Berlioz, Saint-Saëns und Chabrier.

Im Opernbereich leitete er verschiedene Produktionen an der Bayerischen Staatsoper, darunter die Kammeroper "Eight Songs for a Mad King" von Maxwell Davis im Cuvillié-Theater und Projekte der Kammeroper München, außerdem dirigierte er Galakonzerte mit Roberto Alagna in Berlin, Hamburg, Dresden und in Palma de Mallorca im Rahmen des Festivals Música Mallorca.

Außerdem arbeitete er mit namhaften Solisten wie den Pianisten Ivo Pogorelich, Gerold Huber und Yulianna Avdeeva und begleitete 2015 Christian Gerhaher bei seinem Programm mit Mozart-Arien in Landshut.

Besonders engagiert sich Olivier Tardy in der Jugendarbeit: Er stand als erster Dirigent dem 2007 gegründeten Jugendorchester der Bayerischen Staatsoper vor und leitete außerdem mehrere Projekte des Bayerischen Landesjugendorchesters. 2013 und 2019 dirigierte er die Abschlusskonzerte des Deutschen Musikwettbewerbs und unterstützt regelmäßig die Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musikfestivals.

Seine CD-Einspielung mit dem Ensemble German Strings mit Bläserkonzerten von Henri Tomasi erhielt herausragende Kritiken (u. a. vom französischen Fachmagazin Diapason). Gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester hat er mehrere CDs veröffentlicht, im Herbst 2019 erschien die erste CD mit den Münchner Symphonikern und der Bayerischen Kultband Dreiviertelblut.

Der 1973 in Clermont-Ferrand geborene Olivier Tardy studierte am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Bald war er Mitglied der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker und wurde 1996 als Soloflötist an die Bayerische Staatsoper berufen; er spielte unter Dirigenten wie Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Günter Wand, Daniel Barenboim oder Kirill Petrenko.

Der ab sofort designierte Chefdirigent plant bereits die Saison 2020/21, in der er zahlreiche Dirigate übernehmen wird. Schon bei dem 1. Sinfoniekonzert am 11. und 12. September wird er in Brandenburg an der Havel zu erleben sein. Ab der Saison 2021/22 wird er Chefdirigent in vollem Umfang, sein Vertrag läuft zunächst bis zum Ende der Saison 2024/25. (pm/age)