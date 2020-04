Volkmar Ernst

Neulöwenberg (MOZ) Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So sagt es ein Sprichwort. Der Neulöwenberger Björn Kresz ist Eisenbahner mit Leib und Seele, und klar: Er verreist auch gern. Doch weder Malle noch die Ostsee oder die Berge in der Schweiz haben es ihm angetan. Er sucht das Abenteuer in jenen Regionen, die eher übersehen werden – und dazu gehört auch Nordkorea.

Die Idee, dieses weit entfernt gelegene und politisch abgeschottete Land zu besuchen, entstand eher zufällig auf der Beerdigung – Na, klar doch! – eines Eisenbahners, so erzählt es Björn Kresz. Nach der Trauerfeier kamen die Gäste ins Gespräch. Es wurde gefachsimpelt, über Eisenbahnen im Speziellen und Reisen im Allgemeinen, und eine Dame berichtete von ihrer Reise nach Nordkorea. Ihr Vorteil war, dass sie als Dolmetscherin die Sprache beherrschte. Sie war von der Reise begeistert und verstand es, Kresz’ Neugier zu wecken. Namen und Telefonnummern waren schnell ausgetauscht.

Der Neulöwenberger informierte sich also über das ferne Land und vor allem die Reisebestimmungen. Mit gut 3 400 Euro ist die Tour nicht gerade preiswert – aber doch jeden Cent wert und empfehlenswert, wie er überzeugt ist.

Es gibt Reisebüros, die alles organisieren. Ein Visum für Nordkorea zu bekommen, sei überhaupt kein Problem, berichtet Björn Kresz. Der Weg in das ferne Land führt nur über China. Das Transitvisum zu erhalten, habe länger gedauert. Kresz empfiehlt zudem, die Ein- und Ausreisebedingungen gut zu studieren und sich daran zu halten, um keinen Ärger zu riskieren. Es gebe beispielsweise durchaus westliche Literatur, sowohl politische als auch erotische, die in dem asiatischen Land auf dem Index stehe. Warum also die Zöllner provozieren, wenn die Bücher sowieso beschlagnahmt werden, fragt er rhetorisch.

Reisehinweise beachten

Ein anderer Hinweis ist, bei Begegnungen mit einheimischen Familien, den Kindern nie über den Kopf zu streicheln. Denn die Koreaner seien ein abergläubisches Volk, und diese Geste werde als schlechtes Omen gedeutet, dass der Tod seine Hand nach dem Kind ausstrecke.

Björn Kresz selbst reiste mit dem Flugzeug nach Peking und dann noch einmal 1 352 Kilometer mit dem Zug nach Pjöngjang. 20 Mitglieder gehörten der Reisegruppe an, und sie wurden ständig von den offiziellen Reiseleitern begleitet. "Das war mir klar. Doch ich wollte des Land und die Menschen kennenlernen", sagt Kresz. Tatsächlich gab es in den Hotels, die sich mit westlichen Standards messen können, den Hinweis, nicht allein, sondern nur in der Gruppe und begleitet aus dem Haus zu gehen. Durchaus eine Einschränkung, doch zumindest teilweise auch ein Schutz für die Gäste, wie der Neulöwenberger berichtet. Denn "die Amerikaner", und das sind für die Nordkoreaner auch die "Langnasen aus Europa", seien aus der Historie heraus nicht gerade beliebt, wie er sagt.

Hotels, Landschaft und Küste seien wunderbar und vor allem sauber und gepflegt, berichtet Kresz weiter. Aufgefallen ist ihm jedoch auch, dass die Zeit in dem Land scheinbar stehengeblieben ist. "Die DDR vor 20 oder 30 Jahren", so beschreibt er seine Eindrücke. Autobahnen gibt es, aber kaum Autos. Der öffentliche Personennahverkehr ist ausgebaut, doch die Züge der U-Bahn etwa, die stammen tatsächlich noch aus der DDR.

Hoch angesehen sei das Militär: "Wer eine Uniform trägt, der ist etwas, der hat etwas erreicht. Und der steht natürlich zum Staat, zur Familie des großen Führers Kim Il-sung und zum aktuellen Präsidenten Kim Jong-un."

Der Staatsgründer werde im Land heute ebenso verehrt wie früher der Kaiser. Im Mausoleum, dem ehemaligen Präsidentenpalast, kann der Glas-Sarkophag des "großen Führers" bei einer Führung bestaunt werden.

Koreanischer Alltag

Das staatliche Gesundheitswesen ist allen frei zugänglich. Weder für den Krankenhausaufenthalt noch für die Medikamente muss gezahlt werden. Schulgebühren gibt es nicht, dafür aber Schuluniformen, die die Kinder stolz tragen. Das gelte ebenso für Studenten oder Jugendgruppen.

Es gibt auch ein ausgeklügeltes Fördersystem. Jedes Kind muss mindestens ein Instrument lernen und sich sportlich betätigen. Eine spezielle Förderung erhält, wer eine bestimmte Begabung hat, hat Björn Kresz erfahren.

Mietwohnungen gibt es nicht. Stattdessen werden Wohnungen über den Staat verteilt, und zwar je nach erbrachter Leistung. Je besser diese Leistung, desto größer die Wohnung. Wer sich besonders hervorgetan hat, darf in die Hauptstadt ziehen, wenn er möchte.

Ähnlich wie in Indien gibt es auch in Nordkorea noch immer ein (eigentlich nicht mehr vorhandenes und doch noch immer existierendes) Kasten-System, grob unterteilt in Studierte, Krieger/Militär, Händler sowie Bauern und Arbeiter. Insofern ist auch der Bauer auf dem Ochsenkarren auf den Feldern auch heute noch immer anzutreffen – vor allem weil die Technik fehlt. Der Kauf scheitert nicht in erster Linie am Geld, sondern an dem Boykott, Technik im Westen einkaufen zu können. Insofern wird fast alles selbst hergestellt.

Nordkorea sei ein Land auf dem Weg in die Moderne, fasst Björn Kresz zusammen, aber eben geprägt und vor allem geführt von einer kommunistischen Diktatur. Es sei nach westlichen Maßstäben weder zu verstehen noch zu erklären, berichtet Kresz von seiner Reise. Ihm sei wichtig, die Menschen und ihr Leben in Nordkorea weder zu verdammen noch zu verklären, wie er sagt. Die Menschen hätten sich mit dem Regime und "ihrem Staat" arrangiert, und sie würden diesen keinesfalls infrage stellen. Ob das gut oder schlecht ist, will er nicht entscheiden. Und er will sich auch für die Reise nicht rechtfertigen. "Mir war wichtig, nicht über ein Land zu urteilen, wenn ich es nicht kenne."

Einheitsgedanken

Apropos: Einen Nordkoreaner danach gefragt, wie er sich die Zukunft des Landes vorstellt, kommt prompt die Antwort, dass es wieder ein geeintes Korea geben muss und kann, allerdings weder vermittelt durch Amerika noch Europa, sondern einzig ausgehandelt und umgesetzt von den beiden koreanischen Staaten.

Es sind viele Eindrücke, die erleben kann, wer es wagt, sich Nordkorea als Reiseziel auszusuchen. Doch sollte der Reisende bereit sein, die Vorgaben des Gastgeberlandes zu akzeptieren. Es ist immerhin die einzige Möglichkeit, in diese fremde Welt eingelassen zu werden.