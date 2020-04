BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Das event-theater plant, seinen Veranstaltungsbetrieb ab September wieder anlaufen lassen zu können. Außerdem hofft das event-theater-Team um Hank Teufer, das Sommerkino wie geplant im Slawendorf durchführen zu dürfen. Für einige Veranstaltungen werde aktuell zudem nach neuen Auftrittsorten gesucht.

"Auch in Zeiten von Corona sind wir aktiv und bemüht sich, den wirtschaftlichen Schaden, aber auch Umstände und Mühen für das Publikum, so gering wie möglich zu halten", heißt es seitens des event-theaters.

Bisher feststehen gut neun Termine im September, Oktober und November, darunter ein Auftritt von Horst Evers im Audimax der THB, des Duo Inuso in der Fonte Bar und der "Pension Schöller in the Box" im Gelben Salon. Außerdem soll es am 11. Oktober auf Schloss Plaue MITFontane ins Gebirge gehen.

Tickets für diese Veranstaltungen sind auf der Internetseite des event-theaters unter www.event-theater.de zu haben. Tickets für stornierte oder verschobene Veranstaltungen müssen an den Stellen zurückgegeben bzw. für die neuen Termine umgetauscht werden, wo sie gekauft wurden. Für online erworbene Tickets stornierter bzw. verschobener Veranstaltungen setzt sich Ticketanbieter reservix in den nächsten Tagen direkt mit den Käufern in Verbindung und informiert über Umtausch oder Rückerstattung.

Außerdem meldet das Team: "Wer das event-theater mit einer Spende unterstützen möchte und sein Ticket nicht zurück gibt, ist herzlich willkommen. Über den Link sei-dabei-schenk-dein-ticket kann auf der Webseite des event-theaters der Ticketpreis gespendet werden. Oder die Gäste tauschen Ihre Karte/n nach Aufhebung der Kontaktsperre im Büro des Fontane Klubs in einen Gutschein um. Unter event-theater.de ist dies auch mit dem Formular "Ticketumtausch" möglich. Zudem gibt es eine persönliche Video-Botschaft des Ehepaars Fontane, alias Karen Schneeweiß-Voigt und Hank Teufer, die ebenfalls auf event-theater.de zu sehen ist."

Auch wer kein Ticket für eine Veranstaltung des event-theaters erworben hat, kann helfen: unter event-theater.de/sei-dabei-soli-ticket können für eine fiktive, also NICHT stattfindende Veranstaltung, sogenannte "Sei-dabei-Soli-Tickets" in Höhe von 5 €, 10 € oder 20 € online erworben werden. Für alle Spenden kann bei Bedarf eine Spendenquittung ausgestellt werden.