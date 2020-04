Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) In einen Einkaufsmarkt an der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick sind Unbekannte am Osterwochenende eingebrochen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs flexten die Täter die Gitterstäbe eines Fensters auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend hätten die Diebe ein Büro aufgesucht und daraus Zigaretten gestohlen. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Kripo sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.