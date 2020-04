Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein 22-jähriger Mann ist am Karfreitag in Hennigsdorf ausgerastet. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstag berichtete, hatte sich der junge Mann geweigert, einen Linienbus zu verlassen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Gegenüber den Beamten wurde der 22-Jährige aggressiv. Nach Angaben der Polizeisprecherin versuchte der junge Mann, die Polizisten zu schlagen. Einer der Beamten wurde getreten und leicht am Bein verletzt. Zudem versuchte der 22-Jährige, die Beamten anzuspucken. Der Angreifer wurde schließlich überwältigt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dem 22-Jährigen wurde ein Mundschutz angelegt. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.