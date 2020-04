Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Linke fordert, dass die Lehrer, Erzieher, Pfleger und Ärzte in die Debatte um die Lockerung der allgemeinen Corona-Einschränkungen einbezogen werden.

Die Landesregierung müsse in einen breiten Dialog mit den Betroffenen eintreten, forderte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag in Potsdam. Er warf den Wissenschaftlern der Leopoldina vor, "wohlfeile Forderungen" aufzustellen, ohne die wissenschaftliche Expertise dazu zu besitzen.

Gleichzeitig fordert die Oppositionsfraktion ein Hilfspaket für die Kommunen. Um die wegbrechenden Gewerbesteuern abzufedern, sollten auf Bürokratie verzichtet werden. Die Linke schlägt beispielsweise vor, auf die Ausstellung von Haushaltssicherungskonzepten zu verzichten, die ohnehin nicht eingehalten werden können.

Außerdem sollten die Landeszuweisungen an die Kommunen auf dem Niveau von 2019 gehalten werden und nicht mit den sinkenden Einnahmen des Landes zurückgehen.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin