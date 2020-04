MOZ

Angermünde Vor einem Hauseingang in der Rudolf-Breitscheid-Straße zündeten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag einen Kinderwagen an.

Kurz vor zwei Uhr sah ein Zeuge zwei schwarz gekleidete Täter in verschiedene Richtungen wegrennen. Sie verschwanden zwischen Kleingärten. Der brennende Kinderwagen beschädigte die Fassade des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Wohnungen blieben bewohnbar. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.