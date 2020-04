MOZ

Pfingstberg; Joachimsthal Zwischen den Anschlussstellen Pfingstberg und Joachimsthal fiel der Autobahnpolizei am Montagabend, gegen 21.30 Uhr ein Mercedesfahrer auf, der über viele Kilometer sehr langsam fuhr.

Plötzlich beschleunigte er und raste in Richtung Berlin. An der AnschlussstelleJoachimsthal fuhr er ab und auf der anderen Seite wieder auf die BAB11 in Richtung Prenzlau. Nun wurde der Fahrer zum Anhalten aufgefordert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Im Revier Eberswalde musste er einen Atemalkoholtest leisten. Dieser lag über 1,1 Promille. Der Führerschein des 39- Jährigen wurde sichergestellt und ein Blutabnahme im Krankenhaus Eberswalde folgte. Die weitere Fahrt war untersagt.