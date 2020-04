Fertige Maske aus dem 3D-Drucker - "made in Rathenow". © Foto: Weber

Tino Wachowiak stellt Schutzmasken im 3D-Drucker zum Schutz vor dem Coronavirus her. © Foto: Weber

Simone Weber

Rathenow Die einen nähen Masken etwa aus Bettbezügen. Der Rathenower Tino Wachowiak setzt in der Corona-Krise auf seinen 3-D-Drucker. Visiere und Masken stellt er mit diesem Gerät seit Anfang des Monats her.

"Dazu habe ich entsprechende Vorlagen aus dem Internet angepasst. Der Obermeister unserer Innung in Potsdam gab, auf Grund bereits durch Orthopädietechniker praktizierte Beispiele, den Anstoß dazu", erzählt der Rathenower Orthopädieschuhmachermeister. "Die ersten 30 von 100 bestellten Visieren, kombiniert mit einfachen Mund-Nase-Masken, werden im Bergmann-Klinikum Potsdam auf Grund des Mangels medizinischer Schutzmasken bereits eingesetzt. Auch in der Rathenower Klinik wird gerade deren Einsatz getestet."

Als dies im Verein "Unternehmer für Rathenow", dem Wachowiak angehört, bekannt wurde, kam Fred Meier auf den Orthopädietechniker zu. "Unsere Fahrer führen eine ganze Reihe Fahrten mit Fahrgästen zum Arzt durch", so der Taxi-Unternehmer. Während der Corona-Pandemie fahren sie auch mit oder für viele ältere Menschen zum Einkauf. Das ist gerade die Bevölkerungsgruppe, die besonders vor möglicher Ansteckung geschützt werden muss. Tino Wachowiak fertig so auch für die Fahrer des Unternehmens Schutzmasken. "Dies ist ein gutes Beispiel, wie Unternehmer und Handwerker in der Region, auch Gewerke übergreifend gut kooperieren."

Der 3-D-Drucker benötigt zwei Stunden und 50 Minuten, um eine Maskengrundform zu fertigen. In einem Arbeitsgang entstehen aus dem thermisch verformbaren Kunststoff Polyurethan in rund neun Stunden maximal vier Stück. Die leicht herausnehmbaren Filter werden getrennt gefertigt – maximal 24 Stück in einem Arbeitsschritt innerhalb von etwa acht Stunden. Die Maskengrundform erhält noch ein Gummipolster sowie zwei Gummibänder. Der Filter wird aus einem doppellagigen Feinstaub-Fließstoff aus der Bauindustrie hergestellt.

"Auch wenn die Masken nicht entsprechend für den medizinischen Einsatz zertifiziert sind, schützen sie durchaus besser, als einfache Mund-Nase-Masken, die man sich aus Baumwollstoff selbst nähen kann. Die dauerhaften Kunststoffmasken sind auch besser bezüglich der Trageeigenschaften. Mittels Fön kann man die Maske der Gesichtsform, speziell die der Nase, gut selbst anpassen", so Wachowiak.

Ebenso einfach werden die Visiere produziert. Ein Bügelhalter entsteht innerhalb einer Stunde und 44 Minuten im Drucker. Das durchsichtige Visier, das das Gesicht abschirmt, wird mittels Laser aus, in der Orthopädietechnik verwendeter, Tiefziehfolie geschnitten und danach über ausgeschnittene Löcher ganz einfach an den Bügel geklippt.