Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die AfD im Landtag fordert die Einrichtung eines Sonderausschusses zum Thema Corona. Der soll eine Expertenanhörung mit Medizinern, Vertretern der Wirtschaft und Bildung durchführen.

Noch in dieser Woche solle die Landesregierung einen Maßnahmeplan vorlegen, wie es mit der Eindämmungsverordnung und dem Schutz gefährdeter Bevölkerungsteile weiter gehen soll, sagte der Abgeordnete Hans-Christoph Berndt am Dienstag in Potsdam. "Wir haben keine Notlage", erklärte er. Es gebe aktuell nur Spekulationen und zu wenig Kenntnisse. Deshalb werde seine Fraktion auch nicht dem Gesetz zustimmen, die Kommunalvertretungen bis Juli in verkleinerter Zusammensetzung arbeiten zu lassen, das am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden soll.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin