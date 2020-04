Janine Richter

Berlin (MOZ) Millionen Fans der Band Rammstein umtreibt die gleiche Frage: Wird es die geplante Tournee 2020 wegen der Corona-Krise geben oder müssen alle Konzert abgesagt werden?

Dies hängt wohl maßgeblich davon ab, was Bund und Länder entscheiden, ob die bestehenden Corona-Maßnahmen über den 19. April fortgeführt werden. Falls ja, dürften weiterhin Großveranstaltungen und Konzerte jeder Band reihenweise abgesagt werden. So geschehen schon mit zahlreichen Sommer-Festivals.

Bitte um Geduld

Um diesen Umstand wissen auch Rammstein. Sie baten kürzlich ihre Fans um "Geduld und Verständnis", dass es noch keine konkreten Antworten geben kann. Die Band schrieb (9. April) auf ihrer Homepage:

"Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben. Bis dahin bitten wir um noch ein wenig Geduld und Verständnis."

Facebook-Nutzer wissen, dass die Band gerade auch noch andere Sorgen hat. Der aktuelle Eintrag auf der FB-Seite etwa verweist noch auf Till Lindemanns überstandenen Krankenhausaufenthalt.

Das sind die Tour-Daten im Überblick:

Das erste Rammstein-Konzert findet am 25. Mai in Österreich statt. Doch trotzdem das Nachbarland seine Corona-Beschränkungen nach und nach lockert, sollen noch bis Ende Juni Großveranstaltungen nicht stattfinden. Laut Regierung sind Freiluftveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Gästen untersagt.

25. Mai Wörthersee Stadion Klagenfurt AT

29. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

30. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

02. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

03. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

06. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

07. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

10. Jun Event Site Ostend Ostend BE

14. Jun Principality Stadium Cardiff UK

17. Jun Boucher Road Playing Field Belfast UK

20. Jun Ricoh Stadium Coventry UK

24. Jun Goffertpark Nijmegen NL

27. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

28. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

01. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

02. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

04. Jul Olympiastadion Berlin DE

05. Jul Olympiastadion Berlin DE

09. Jul Groupama Stadium Décines FR

10. Jul Groupama Stadium Décines FR

13. Jul Stadio Olimpico Grande Torino Turin IT

17. Jul PGE Narodowy Warschau PL

21. Jul Song Festival Grounds Tallinn EST

26. Jul Granåsen Trondheim NO

27. Jul Granåsen Trondheim NO

04. Aug Ceres Park Aarhus DK