BRAWO

Brandenburg Über die Osterfeiertage führte die Polizei intensive Kontrollen zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung durch. Neben eigenen Feststellungen gab es viele Hinweise von Bürgern, die zu insgesamt über 150 Einsätzen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, dem Havelland Teltow-Fläming und der Landeshauptstadt Potsdam führten.

Die Mehrzahl der Einsätze bezogen sich dabei auf Aufenthalts- und Kontaktbeschränkungen, wenn sich also Menschen ohne erlaubten Ausnahmegrund auf Straßen, Wegen, Plätzen und Parkanlagen aufhielten. In knapp über 100 Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen, im Regelfall genügten jedoch polizeiliche Hinweise, die Regelungen der Eindämmungsverordnung einzuhalten.

Rückblickend zeigt sich der amtierende Leiter der Polizeidirektion West, Karsten Schiewe zufrieden: "Wir hatten an den Feiertagen und am Osterwochenende jeweils zwölf zusätzliche Streifenwagen, besetzt mit ortskundigen Revierpolizisten im Kontrolleinsatz, hinzu kamen noch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei. Begleitend zu den kommunalen Kontrollen zur Einhaltung der Aufenthalts- und Kontaktbeschränkungen haben wir damit eine starke Präsenz im öffentlichen Raum gezeigt, und zwar sowohl in städtischen Ballungsbereichen wie auch im ländlichen Raum. Ich freue mich, dass wir insgesamt ein sehr positives Fazit ziehen können. Die Menschen in Westbrandenburg haben intensiv das schöne Wetter und die wiedererwachende Natur für Sport und Erholung genutzt, das aber fast immer im Rahmen des Erlaubten. Dafür danke ich Ihnen, auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dadurch natürlich auch ein erheblich geringeres Kontakt- und Ansteckungsrisiko hatten."

Pünktlich zum Osterwochenende erinnerte die Polizeidirektion West zudem mit einer ungewöhnlichen Plakatierungsaktion an der Fassade des Polizeigebäudes in der Magdeburger Straße nochmals an die aktuellen Regeln und sagte "Danke!" an die Westbrandenburger Bevölkerung. Direktionsleiter, Karsten Schiewe, zum Hintergrund der Aktion: "Unsere Botschaft ist ein Dankeschön an alle Menschen in unserem Land, die sich an die aktuellen Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen halten. Dass dieses Dankeschön weit oben an unserem Dienstgebäude prangt, hat auch symbolischen Charakter: Die Menschen in Brandenburg und vor allem ihre Sicherheit und Gesundheit haben für uns als Polizei oberste Priorität und genau deshalb bleiben wir für Sie im Einsatz!"