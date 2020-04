BRAWO

Brandenburg an Havel Über die Ostertage hat sich der Stand der mit COVID-19-Infizierten in Brandenburg an der Havel um fünf gesteigert. Das Gesundheitsamt informiert am Dienstag, 14. März, dass aktuell 46 bestätigte Fälle vorliegen. Genauso viele waren es am Ostermontag. Am Gründonnerstag lag die Zahl bei 41.

Aktuell befinden sich zudem 74 Personen in Quarantäne, zehn davon sind in stationärem Aufenthalt. Sieben davon stammen jedoch aus dem Umland. Das bedeutet, dass seit Donnerstag 21 Personen aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Anzahl derer, die Hilfe im Krankenhaus benötigen, ist jedoch um sieben Personen gestiegen.

24 Personen gelten zudem mittlerweile als genesen. Vor Ostern lag die Zahl bei 13.