René Wernitz

Rathenow/Berlin (MOZ) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler will spenden für den Fall, dass die Diätenerhöhung 2020 nicht ausgesetzt wird. Sein Plus von 2,6 Prozent beliefe sich wie das aller anderen Abgeordneten auf rund 260 Euro.

Während viele Arbeitnehmer und Unternehmer im Land gegenwärtig um ihre Existenz bangen, würden die Diäten der Abgeordneten zum 1. Juli automatisch steigen - sofern das kein Bundestagsbeschluss verhindert. "Die Corona-Pandemie betrifft uns alle und zieht weitreichende Veränderungen in unser aller Leben nach sich. Schon jetzt sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft erheblich. Tausende Menschen fürchten um ihre Existenz, da sie von Einkommenseinbußen betroffen sind und Unternehmen um ihr Fortbestehen bangen müssen. Als Zeichen der Solidarität und Vernunft spreche ich mich daher öffentlich gegen eine Erhöhung unserer Abgeordnetendiäten zum 1. Juli 2020 aus", so Feiler.

Für den Fall, dass die Diätenerhöhung in diesem Jahr nicht ausgesetzt werden sollte oder diese zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, will er die gesamte Differenz aus diesem Jahr an Einrichtungen spenden, die das gesellschaftliche Zusammenleben stützen.

Uwe Feiler und seine CDU/CSU-Bundestagsfraktion melden sich diesbezüglich relativ spät zu Wort. Zuerst hatte sich der Co-Vorsitzende der Linke-Fraktion, Dietmar Bartsch, schon am 20. März positioniert. In der Fraktionssitzung am 7. April folgte der einstimmige Beschluss, den Bundestag aufzufordern, die jährliche Diätenerhöhung zum 1. Juli auszusetzen. "Dieser Verzicht in Zeiten der Corona-Krise wäre ein kleines Zeichen der Solidarität. Wir hoffen, dass sich die anderen Fraktionen unserem Vorschlag anschließen werden", so die Fraktionsspitze am 8. April.