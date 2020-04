BRAWO

Reetzerhütten Wegen der unsicheren Fahrweise fiel Polizeibeamten am frühen Sonntagabend ein PKW Citroen in der Ortslage Reetzerhütten auf.Bei der durchgeführten Kontrolle konnte die Fahrerin keinen gültigen Führerschein und auch keinen Personalausweis vorlegen. Auf Nachfrage gab sie an, dass sie erst 17 Jahre alt ist und Autofahren üben wollte. An der Wohnanschrift wurde die junge Frau an die Mutter übergeben. Hier konnte die Identität zweifelsfrei geklärt werden.

Gegen beide Frauen wurde eine Strafanzeige erstattet, da auch die Mutter als Halterin sich strafbar macht, wenn sie ihre Tochter wissentlich mit einem Fahrzeug fahren lässt, obwohl diese keine Fahrerlaubnis hat.