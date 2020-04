Anett Zimmermann

MOL (MOZZ) Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen in Märkisch-Oderland ist im Vergleich zum Vortag unverändert geblieben.

Sie wird im Lagebericht des Krisenstabs mit Stand Dienstag, 9 Uhr, auf 144 beziffert. Demnach sind bisher 74 Betroffene genesen. Die Zahl der Verdachtsfälle ist unterdessen um 33 auf 1505 gestiegen. Deshalb hat sich an der Einschätzung der Lage, dass die Direktübertragungen in Märkisch-Oderland zunehmen, nichts geändert.

Hinzu kommt, dass dem Krisenstab durch das Osterwochenende möglicherweise noch nicht jede aktuelle Zahl vorlag. So wurden im Dashboard des Robert-Koch-Instituts bereits 167 bestätigte Fälle für Märkisch-Oderland angezeigt, als der Lagebericht Dienstagmittag veröffentlicht wurde. Ob die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage Erfolg hatten, werde sich ohnehin frühestens am Ende dieser Woche in den Zahlen bemerkbar machen, hieß es aus dem Gesundheitsamt des Landkreises. Mit Spannung werden auch im Krisenstab die Ergebnisse der heutigen Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten erwartet. Dazu ist am Abend eine weitere Telefonkonferenz zwischen der Landesregierung und den Landräten vorgesehen.

Unabhängig davon berät am Vormittag der Verwaltungsstab es Landkreises Märkisch-Oderland. Er wird mitunter als der große Krisenstab bezeichnet. So gehört diesem unter anderem ein Vertreter der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland an. Der sogenannte Führungsstab tauscht sich dagegen jeden Morgen aus. Dieser kümmert sich unter anderem um den Personalbedarf, die Beschaffung von Material und die Öffentlichkeitsarbeit.

