OGA

Oberhavel (MOZ) Im Landkreis Oberhavel sind weitere Menschen positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet worden. Die aktuelle Zahl lag am Dienstag bei 164, zwei mehr als am Ostermontag. Die Zahl der Toten, die mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert waren, stieg von vier auf fünf. Die gute Nachricht: 63 Infizierte sind inzwischen wieder genesen. Entsprechend gibt es aktuell 96 COVID-19-Erkrankte in Oberhavel.

Die Zahlen gab die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag in Oranienburg bekannt. Informationen zu den neuen Todesfällen gab es zunächst nicht. 87 Patienten kurieren sich zu Hause aus, neun müssen im Krankenhaus behandelt werden. 898 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 202 Personen steht das Testergebnis noch aus. Sie stehen deshalb vorsorglich unter häuslicher Quarantäne.

Die COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Oranienburg (29), Hohen Neuendorf (28), Hennigsdorf (26), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (16), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Leegebruch (5), Löwenberger Land (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es weiterhin keine gemeldeten COVID-19-Fälle.