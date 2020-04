HGA

Velten (MOZ) In insgesamt sechs Firmen an der Berliner Straße in Velten sind Unbekannte zwischen Ostersonntag und Dienstag eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurden von den Gewerbegrundstücken diverse Werkzeuge und Geräte gestohlen. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 20 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.Kriminaltechniker untersuchten die Tatorte und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.