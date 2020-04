Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Eine 64-jährige Auto-Fahrerin fuhr einen 79-jährigen Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr in Premnitz an. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin habe den Radler beim Verlassen eines Baumarkt-Parkplatzes in der Heinrich-Heine-Straße übersehen, wie es im Polizeibericht heißt.