Christian Heinig

Bernau (MOZ) Das Coronavirus hat im Barnim zwei weitere Todesopfer gefordert. Bei den Verstorbenen handelt es sich nach Auskunft des Landkreises um einen 75-jährigen beziehungsweise 77-jährigen Patienten, die sich beide in der neurologischen Frührehabilitation im Brandenburg Klinikum in der Bernauer Waldsiedlung befanden.

Beide hätten schwere Grundleiden als Vorerkrankungen gehabt und seien am Montag an einer SARS-CoV-2 induzierten Lungenentzündung gestorben, heißt es aus dem Büro des Landrats. Zudem stammen beide Personen nicht aus Bernau oder dem Barnim. Sie würden aber laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG)bezüglich der Meldepflicht dem Landkreis, auf dessen Territorium sich die Klinik befindet und sie ihren Aufenthalt hatten, zugerechnet.

In der Brandenburgklinik grassiert das Coronavirus derzeit besonders stark. Vor wenigen Tagen, am Karfreitag, hatte die Klinik bestätigt, dass 28 Patienten und 32 Beschäftigte infiziert seien. Betroffen davon sei allein das Neurologische Rehabilitationszentrum (NRZ), in dem auch die beiden nun verstorbenen Personen behandelt wurden.

Damit steigt die Zahl der Menschen im Barnim, die in Folge einer Covid-19-Erkrankung ihr Leben verloren haben, auf sechs. Bernau hat nun drei Todesfälle zu beklagen, das Amt Biesenthal zwei, die Gemeinde Wandlitz einen.

Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei 232 (Stand: 13. April, 0 Uhr). 95 davon entfallen als Folge der Infektionswelle in der Brandenburgklinik auf Bernau. Es folgen Eberswalde mit aktuell 34 Infizierten, die Gemeinde Ahrensfelde mit 24, Panketal mit 21 und Wandlitz mit 19. Auch in Biesenthal (14) und Schorfheide (11) ist die Zahl der Corona-Infizierten zweistellig.

Verdachtsfälle gibt es derzeit 356 im Barnim.Die Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die meisten entfallen auf Eberswalde (89), Bernau (75) und die Gemeinde Schorfheide (49).