Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Oranienburg schwer verletzt worden. Ihm war die Vorfahrt genommen worden. Die Unfallverursacherin hätte eigentlich gar nicht am Steuer sitzen dürfen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Unfall gegen 8.20 Uhr an der Ecke Simonsweg/Germendorfer Allee. Dort soll eine 34-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrt des Seniors nicht beachtet haben. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Autofahrerin noch bis zum morgigen Mittwoch einem Fahrverbot unterlag und somit ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Der 81-jährige E-Bike-Fahrer musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad des Mannes wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3 000 Euro.