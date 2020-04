Red

Wustermark/Dallgow-Döberitz Der Osterspaziergang ist vorbei, doch auch in den kommenden Tagen lockt die Natur nach draußen. Wer dabei zu einer kleinen Wanderung durch die Döberitzer Heide aufbricht, kann am Wegesrand vielleicht zwei seltene Schmetterlingsarten beobachten. Die großen und farbenprächtigen Arten Trauermantel und Großer Fuchs sind noch mindestens bis Ende April in der Heide zu sehen, wie Dr. Hannes Petrischak, Leiter des Bereichs Naturschutz bei der Heinz Sielmann Stiftung, erklärt. Die beiden Arten seien in diesem Jahr ungewöhnlich zahlreich in der Heide, so der Experte weiter.

Trauermantel (Nymphalis antiopa) und Großer Fuchs (Nymphalis polychloros) stehen beide auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschland, da sie in vielen Regionen selten geworden sind. Der Trauermantel ist in den östlichen Bundesländern noch recht regelmäßig anzutreffen. Der Große Fuchs wird dagegen manchmal nur noch in Einzelexemplaren oder in manchen Jahren gar nicht in Brandenburg gesichtet.

Der Trauermantel ist durch seine dunklen, schokoladenbraunen Flügel mit blassgelbem Rand unverwechselbar. Mit bis zu siebeneinhalb Zentimetern Flügelspannweite zählt er zu den größten heimischen Schmetterlingen. "Ausgesprochen hübsch ist die Perlenkette blauer Flecken, die sich innen an den hellen Rand anschmiegt. Bei jedem Trauermantel sind diese blauen Tupfen in Größe und Farbintensität leicht unterschiedlich", beschreibt der Biologe Petrischak den seltenen Falter.

Der Große Fuchs kann hingegen bei flüchtiger Betrachtung mit einigen anderen Arten, beispielsweise dem Kleinen Fuchs oder dem C-Falter, verwechselt werden. Kennzeichnend sind aber seine auffällige Größe mit einer Flügelspannweite von rund fünfeinhalb Zentimetern, die warme, orange-braune Tönung, je vier einzelne schwarze Flecken in der Mitte der Vorderflügel und eine feine, wellenförmige blaue Linie am Rand der Hinterflügel.

Beide Schmetterlinge überwintern geschützt in Höhlen, Holzstapeln oder Bunkern. In der Frühlingssonne besetzen die Männchen Reviere entlang von Wegen oder Waldrändern, die sie gegen andere Schmetterlinge vehement verteidigen. Energie tanken sie an blühenden Obstbäumen und Weidenkätzchen, an feuchten Bodenstellen saugen sie gelöste Nährsalze auf.

Sobald jedoch ein Weibchen naht, starten sie zum rasanten Balzflug. Nach der Paarung legen die Weibchen Eier um Zweige von Laubbäumen – der Trauermantel an Weiden und Birken, der Große Fuchs an Weiden, Ulmen, Espen oder Obstbäumen. Die Raupen fressen bis zur Verpuppung gesellig, also in großen "Nestern", an den Blättern. Im Sommer schlüpft die nächste Faltergeneration. Besonders gern saugen die Schmetterlinge dann an den Säften von "blutenden" Bäumen, bevor sie sich schon lange vor dem Herbst wieder verstecken.

Ihre Lebensräume sind lichte Wälder, oft im Übergangsbereich zu Heidelandschaften – typisch für ehemalige Truppenübungsplätze wie die fast 4.000 Hektar große Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide.

Schutzmaßnahmen für

gefährdete Falter

"Mit unseren Landschaftspflegemaßnahmen, die wir in den vergangenen drei Jahren in unseren Landschaften, besonders in der Döberitzer Heide vorgenommen haben, haben wir die Lebensbedingungen für diese Falter wie auch für viele andere seltene Arten entscheidend verbessert. Neben anderen Faktoren könnte darauf die Zunahme der beiden Arten Trauermantel und Großer Fuchs zurückzuführen sein", erklärt Dr. Hannes Petrischak.

Die Sielmann-Stiftung sorgt für den Erhalt der Lebensräume der Schmetterlinge, denn die Verzahnung von lichten Waldstrukturen und Offenland begünstigt das Vorkommen dieser Arten sehr. Die Stiftung hat seit 2017 vor allem über die "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" mehrere Millionen Euro an Fördermitteln des Bundes und des Landes Brandenburg zur Wiederherstellung von europaweit geschützten Offenland-Lebensräumen eingesetzt.

Den gefährdeten Waldschmetterlingen, zu denen noch einige weitere Arten gehören, kommen dabei insbesondere die offenen Kuppen, Schneisen und Heideflächen zugute. Denn hier finden sie Sonnen-, Balz- und Nahrungsplätze und an den angrenzenden Waldrändern die wichtigsten Plätze zur Eiablage.