Eberswalde (MOZ) Auch im Werner-Forßmann-Krankenhaus Eberswalde steigen langsam die Zahlen von Patienten, die an Covid 19 erkrankt sind und behandelt werden. Die Lage sei aber nach wie vor beherrschbar, so Klinik-Sprecher Andreas Gericke. Am Dienstag waren insgesamt 13 Erkrankte im Haus, darunter vier Patienten auf der Intensivstation, die beatmet werden müssen. Die meisten Patienten haben nicht so schwere Symptome, sie sind isoliert auf "Normalstation".

32 weitere Patienten befinden sich im "Forßmann" aufgrund eines Verdachts oder nach Kontakt mit Covid-19-Betroffenen. In den Krankenhäusern bzw. Kliniken Prenzlau, Angermünde und Wolletz, die ebenfalls zum Gesundheitskonzern GLG gehören, seien derzeit insgesamt fünf Patienten aufgrund eines Verdachtsfalls oder nach Covid-Kontakt isoliert.

Die Mitarbeiter der Akut-Kliniken seien zwar besonders gefordert, aber sie erfahren auch viel Dank, sagt der GLG-Sprecher weiter. Eine Fleischerei in Lichterfelde spendiert dem Personal etwa Brötchen zur Stärkung. Die Kinderakademie Eberswalde wiederum überreichte am Dienstag Herzen aus Ton.

