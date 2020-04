Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Eine Soforthilfe bietet der Landkreis Oberhavel Tierschutzvereinen und -organisationen an. Von der neuen "Förderrichtlinie zum Wohlergehen von Tieren in Tierheimen" profitieren Antragsberechtigte, wenn deren Tierschutzvereine und -organisationen ihren Standort auf dem Gebiet des Landkreises Oberhavel haben und über eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz verfügen. Pro Antrag können bis zu 10 000 Euro bereitgestellt werden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Lücke wird geschlossen

"Mit diesen finanziellen Mitteln wollen wir in der derzeitigen schwierigen Situation die Versorgung von Tieren in Tierheimen unterstützen", erläutert der zuständige Dezernent Egmont Hamelow (CDU). Das Förderprogramm des Landkreises ergänzt das Soforthilfeprogramm der Bundes- und der Landesregierung. "Dabei schließen wir die Lücke zu einem Bereich, für den die staatlichen Mittel auf Bundes- und Landesebene nicht zutreffen, weil sie sich ausschließlich an Gewerbetreibende der freien Wirtschaft sowie an wirtschaftlich tätige Vereine und Stiftungen richten", so Hamelow. Fehlende Einnahmen aus dem ideellen Bereich, wie beispielsweise Spenden, seien davon ausgenommen.

Tierheime verzeichnen derzeit einen enormen Rückgang an Spenden, Tiervermittlungen und sonstigen Einnahmen. Die finanzielle Not hat Auswirkungen auf die Versorgung der Tiere sowie deren tiermedizinische Betreuung, die mit dem Programm unterstützt werden soll.

"Bei uns sind sämtliche Quellen weggefallen", bestätigt Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel am Dienstag. Allein auf rund 10 000 Euro im Monat belaufen sich die Kosten für das Tierheim in Tornow. Besonders schlagen die Tierarzt- und Futterkosten zu Buche. "Daher freue ich mich sehr über die Soforthilfe. Damit habe ich nicht gerechnet. So etwas macht nicht jeder Landkreis", sagt Ellen Schütze.

Klar ist der Tierheimchefin aber auch, dass die Einnahmen, die jetzt durch die Corona-Sperre wegbrechen, "nicht wieder aufgeholt werden können". Was der Verein dringend benötige, und wofür Ellen Schütze schon seit Jahren kämpft, ist "eine nachhaltige Situation, die unsere Arbeit besser sichert". Es stehe daher dringend eine strukturelle Änderung an, da es auf Dauer so nicht weitergehen könne, so Schütze. "Wir haben immer Bereitschaft für die Kommunen. Dafür und für den laufenden Betrieb benötige ich meinen festen Mitarbeiterstamm. Den kann ich auch nicht in Kurzarbeit schicken. Die Tiere müssen ja versorgt werden und die Bereitschaft aufrechterhalten bleiben."

Strukturelle Veränderung

Ellen Schütze setzt sich daher für "verlässliche Pauschalen" ein, die die Arbeitsgrundlage des Vereins und des Tierheims absichern. "Bislang wurde das immer abgelehnt." Doch die aktuelle Situation lasse alles in einem anderen Licht erscheinen. "Jetzt müssen wir im Gespräch bleiben", sagt Schütze auch in Richtung der politisch Verantwortlichen in Oberhavel.