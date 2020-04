Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag auch des KZ Ravensbrück wegen der Corona-Krise erwartungsgemäß absagen müssen. Die Linke in Fürstenberg hält an einer jahrzehntelangen Tradition dennoch fest und würdigt am kommenden Sonntag, 19. April, die Befreier der Häftlinge des KZ Ravensbrück, die Soldaten der Sowjetarmee. Indem am sowjetischen Ehrenmal an der Bahnhofstraße in Fürstenberg Blumen und Kränze niedergelegt werden. Beginn ist um 10 Uhr.

Das bestätigte der Chef des Ortsverbandes, Manfred Saborowski, am Dienstag. Es sei nun einmal eine wichtige Art des Erinnerns und Gedenkens, auch extra die Befreier zu würdigen. "Wir werden das selbstverständlich unter Berücksichtigung der Eindämmungsverordnung machen, indem ausreichend Abstand eingehalten wird", erklärte Saborowski.

Eindrucksvolle Biografien

Von der Stiftung sind unterdessen alternative Veranstaltungsformen, Foren, Podcasts und dergleichen im Internet organisiert worden.

Bereits seit Ostermontag wird mit täglichen Posts auf Facebook, Twitter und Instagram auf dieses Ereignis aufmerksam gemacht. Dabei werden eindrucksvolle Biografien und historische Begebenheiten, Interviews, Kunstprojekte, Hörspiele und Kurzfilme zu sehen sein, wie der Sprecher der Stiftung, Dr. Horst Seferens, informiert. Beteiligt sind etwa die Überlebenden Richard Fagot (Israel), Bernt Lund (Norwegen) und Barbara Piotrowska (Polen). Aber auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Außenminister Heiko Maas (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) machen mit. Ebenso der Präsident des EU-Parlaments David-Maria Sassoli, der polnische Außenminister Jacek Krzysztof Czaputowicz, die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle (SPD), die Schriftstellerin Adriana Altaras, die Filmuniversität Babelsberg, Schülerinnen und Schüler der Berlin-Brandenburg International School und viele andere.