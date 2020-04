Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Vier Fahrzeuge sind in Neuruppin am Freitag von einer 37-Jährigen beschädigt worden. Die Frau, die schon mehrfach mit solchen Taten aufgefallen war, hat damit einen Schaden von rund 4 000 Euro angerichtet.

Bei einem Nissan, der an der Junckerstraße abgestellt worden ist, wurde ein Heckscheibenwischer abgerissen. Bei einem Ford, der an der Fehrbelliner Straße stand, wurde die Heckscheibe zerstört und der Heckscheibenwischer abgerissen. Gegen 20.30 Uhr hatte ein Augenzeuge auf dem Reizparkplatz beobachtet, dass eine Frau mit dem Fahrrad angefahren kam, eine Vollbremsung absolvierte und dabei stürzte. Danach sei sie aufgestanden, an einen Audi herangetreten und hätte dann den Heckscheibenwischer abgerissen. Zudem sammelte sie Unrat von der Straße und warf diesen durch ein geöffnetes Fensters des Wagens.

Gegen 21.20 Uhr fuhr ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Heinrich-Rau-Straße in Richtung Kreisverkehr, als er vor sich eine Radfahrerin beobachtete, die ihr Fahrrad auf die Fahrbahn warf. Sie lief zum haltenden Hyundai und spuckte mehrmals dagegen. Dann riss sie einen Scheibenwischer ab. Der Mann stieg aus, um sie an weiteren Taten zu hindern, woraufhin sie laut zu schreien begann. Die Beifahrerin im Hyundai hatte die Szene gefilmt. Die Polizisten trafen die 37-Jährige in der Nähe an. Da sie in einem psychischen Ausnahmezustand war, kam sie in eine Klinik.