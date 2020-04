Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Zu einem Feuerwehreinsatz mit zahlreichen Kräften kam es am Dienstag Nachmittag auf der Blumenwerder Straße in Eberswalde. In einer betreuten Wohneinrichtung von Menschen mit Handikap geriet ein Kochtopf in Brand. Wie es dazu kam, ist noch ungeklärt. Den Bewohnern gelang es jedoch, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren den Topf zu löschen. Die Küche war verqualmt, die Wohnung blieb aber bewohnbar. Es waren die Feuerwehr Eberswalde und die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.