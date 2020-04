Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Die Anzahl der Personen, die im Landkreis Uckermark laborbestätigt an Covid-19 erkrankt sind, ist mittlerweile auf 29 gestiegen. Bei den drei neuen Fällen handelt es sich um eine 74-jährige Frau aus Schwedt, die stationär in einem Krankenhaus außerhalb der Uckermark behandelt wird, sowie um eine 49-jährige Frau aus Templin und eine 47-jährige Frau aus Angermünde. Die beiden letzten Fälle befinden sich in Quarantäne und werden ambulant behandelt und betreut. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

Amtsärztin Dr. Michaela Hofmann informierte, dass eine "Musterverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus" vor Ostern in Kraft gesetzt worden ist. Diese sieht eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für Menschen vor, die nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt nach Deutschland ein- oder zurückreisen. Aufgrund der pandemischen Ausbreitung von Covid-19 sei weltweit von einem Infektionsrisiko auszugehen.

Teilweise wird das Gesundheitsamt des Landkreises von Reiseveranstaltern über Reise-­rückkehrer informiert. Um Lücken vorzubeugen, weist die Amtsärztin darauf hin, dass sich grundsätzlich alle Reiserückkehrer telefonisch oder per E-Mail im Gesundheitsamt melden müssen. Für diese Personen wird sofort eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Während der Osterfeiertage betraf das drei Personen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.