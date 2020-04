Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Im Verstehbahnhof Fürstenberg geht zurzeit die Post voll ab. Und das seit Tagen, denn die Akteure um Daniel Domscheit-Berg vom Verein havel.lab lassen keine Zeit unnütz vergehen. Beinahe rund um die Uhr werden derzeit an 3-D-Druckern und in Handarbeit die Schutzvisiere hergestellt, die für die Spezialisten in der Gesundheits- und Pflegebranche dringend benötigt werden.

Am Dienstag etwa orderte ein Team vom Landkreis 500 dieser inzwischen über Bundesländergrenzen hinweg begehrten Schutzvisiere. "Der Landkreis war an uns herangetreten und hatte kürzlich insgesamt 1 000 Schutzvisiere in Auftrag gegeben", erklärt Daniel Domscheit-Berg. Man gehe davon aus, dass bis kommende Woche die komplette Anzahl der Visiere für den Landkreis hergestellt werde.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Neopren-Bänder gespendet

Zu verdanken sei dies nicht allein den Bemühungen der Akteure im Verstehbahnhof, betont Digital-Avantgardist Domscheit-Berg, der im täglichen Leben viel für die Bildung der Schüler in der Wasserstadt und weit darüber hinaus bewirkt. Man verdanke dies auch hilfsbereiten Spendern etwa in Fürstenberg.

Zum Beispiel das Team vom Optiker Rieckhoff in der Bahnhofstraße. Von dort sei noch vor Ostern ein großer Karton mit Neopren-Bändern für die Visiere gespendet worden. "Das waren sage und schreibe 800 Bänder", merkt Domscheit-Berg an. Das verdeutliche die Dimension, die inzwischen die Produktion angenommen habe.

Mittlerweile zieht die Aktion offener Werkstätten ohnehin Kreise: In einer gemeinsamen Aktion stellt ein Zusammenschluss sogenannter Maker-Initiativen 12 000 Gesichtsvisiere für Pflegekräfte, Rettungsdienste und Ärzte aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin bereit. "Damit decken sie dringende Bedarfe, denen derzeit nur ungenügend entsprochen werden kann", erläutert Daniel Domscheit-Berg in einer Pressemitteilung.

Falls Bedarf herrscht: Medizinische und Pflegeeinrichtungen sowie dort Beschäftigte sind aufgerufen, sich kurzfristig zu melden. Infos gibt es unter https://offene-werkstaetten-brandenburg.de/help/ und www.verstehbahnhof.de

