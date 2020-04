Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt ist die Zahl der registrierten Straftaten im vorigen Jahr um 3,3 Prozent angestiegen. In absoluten Zahlen gab es in der Oderstadt 5611 Straftaten – 181 mehr als noch 2018. Das geht aus der Kriminalstatistik 2019 für die Polizeiinspektion hervor, die unter anderem das Revier Frankfurt umfasst. 61,9 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt.

Es wäre zu kurz gegriffen, die höheren Deliktzahlen eins zu eins mit steigender Kriminalität gleichzusetzen. In bestimmten Deliktbereichen werden Straftaten inzwischen schlicht häufiger gemeldet. Ein Beispiel dafür sind Betrugsfälle. 845 Strafanzeigen gab es 2019. Im Vorjahr waren es 175 Fälle weniger. Hinter den Zahlen stehen vor allem Betrüger, die bei Senioren anrufen, sich als Enkel ausgeben und Geld fordern. "Anders als noch vor ein paar Jahren werden auch Versuchshandlungen inzwischen häufiger zur Anzeige gebracht", erklärt Polizeihauptkommissar Bernd Böttcher. Die Aufklärungsarbeit wirke. Trotzdem fallen noch zu oft Senioren auf Trickbetrüger herein, warnt Böttcher.

Einen Großteil der erfassten Straftaten machen weiter Diebstähle aus, auch wenn die Zahl der Fälle von 1830 auf 1771 gesunken ist. Rückläufig sind hier vor allem Ladendiebstähle (minus 24 Prozent, von 525 auf 401 Fälle). "Die Supermärkte setzen verstärkt auf Wachschutzunternehmen, Ladendetektiv und Videotechnik", bestätigt Bernd Böttcher. Das schrecke potenzielle Täter offenbar zunehmend ab.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung: Die Zahl der Autodiebstähle ist in Frankfurt auf einen neuen niedrigsten Stand seit der Grenzöffnung 2007 gesunken. 76 Fahrzeuge wurden gestohlen, im Vorjahr waren es noch 87. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Autoklaus 2010 verschwanden 309 Fahrzeuge auf Parkplätzen in Frankfurt. "Hier sind wir dank erhöhtem Fahndungsdruck und der gemeinsamen deutsch-polnischen Streife weiter auf einem guten Weg", sagt der Polizeihauptkommissar. Verbesserungen zur Diebstahlsicherung tragen ebenfalls zu sinkenden Fallzahlen bei, wobei sich professionelle Täter auch von moderner Technik nicht abschrecken ließen.

Eine gegenläufige Entwicklung ist bei Einbrüchen in und Diebstählen aus Pkws zu beobachten. Hier gab es 2019 einen sprunghaften Anstieg in der Statistik. 261 Fälle wurden gezählt, 111 mehr. Darüber hinaus wurden wieder 216 Fahrräder gestohlen (2018: 202) – die Aufklärungsquote tendiert gegen Null (2 Fälle, 0,9 Prozent). "Es ist wirklich ein schweres Unterfangen, die Quote zu verbessern. Deshalb drängen wir auch dazu, Fahrräder sichtbar codieren zu lassen", erklärt Bernd Böttcher. Zum einen nehmen Diebe eher Abstand von markierten und registrierten Rädern. Zum anderen lassen sich rechtmäßige Besitzer schneller ausfindig machen, wenn ein gestohlenes Fahrrad wieder auftaucht.

Anstieg bei Einbrüchen

Leicht angestiegen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche, von 41 auf 48. Ein kleiner Anteil davon ist bereits auf die Einbruchsserie zurückzuführen, die zwischen Dezember und Anfang März vor allem den Norden der Stadt in Atem hielt. Die meisten der fast 40 Einbruchsdelikte in diesem Zeitraum gingen mutmaßlich auf das Konto eines Mannes, der am 6. März festgenommen wurde.

Zahlenmäßig in etwa gleich geblieben sind zur Anzeige gebrachten Körperverletzungen (452) und Sachbeschädigungen (501). Rauschgiftkriminalität geht zurück (259 Delikte/316 im Vorjahr), Computerkriminalität nimmt zu (101 Fälle gegenüber 77 im Vorjahr). In der Frankfurter Statistik besonders zu Buche schlagen Verstöße gegen das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz. 527 Delikte gab es hier 2019 – im Polizeirevier Erkner waren es nur 6. Der Grund: In Frankfurt gibt es eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung sowie eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Vor diesem Hintergrund relativiert sich auch der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bezogen auf allen Straftaten. In Frankfurt liegt dieser bei 49 Prozent, was eben unter anderem auf Asylverstöße zurückzuführen ist.

Glücklicherweise auch in Frankfurt äußerst selten sind Straftaten gegen das Leben – bis hin zum Mord. In Frankfurt kam es am 7. Oktober 2019 zu einem Tötungsdelikt. Ein 52-Jähriger erstach erst seinen Vater, ehe sich selbst umbrachte.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Kriminalstatistik 2020 in Frankfurt wie überall im Land mit der von 2019 kaum zu vergleichen sein wird. Der Grund: die Corona-Krise. Die Bevölkerung bleibt überwiegend zu Hause, darüber hinaus sind die Grenzen geschlossen. Bernd Böttcher: "Sowohl im Bereich Kriminalität als auch bei Verkehrsunfällen sind die Einsätze spürbar zurückgegangen."