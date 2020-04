Corona in Polen

MOZ

Slubice (Nancy Waldmann) Die Bewegungsfreiheit ist östlich der Oder deutlich stärker eingeschränkt als in Frankfurt.

In Słubice sind nicht nur Spielplätze gesperrt, sondern auch Parks und Waldwege, etwa auf der einstigen Kleisthöhe hinter dem Stadion. Obwohl auch Strände und Promenaden nicht besucht werden dürfen, sind auf dem Słubicer Deichkronenweg bisher offenbar keine Verbotsschilder angebracht. Spaziergänge sind offiziell nur erlaubt, wenn man etwa den eigenen Hund ausführt. In Słubice sei die Disziplin bei der Einhaltung der Ausgehbeschränkungen hoch, auch über Ostern sei kaum jemand draußen zu sehen gewesen, berichtet Daniel Szurka, Stadtrat in Słubice.

Auf Unverständnis war in einigen Online-Foren das Verbot, in den Wald zu gehen, gestoßen – zumal weiterhin gejagt werden darf.

Grundsätzlich gilt in Polen zwischen Fußgängern auf der Straße eine Mindestabstandsregel von zwei Metern statt eineinhalb Metern wie in Brandenburg. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gelten derzeit bis Sonntag.

Ab Donnerstag gilt im ganzen Land außerhalb der Wohnung die Pflicht Mund und Nase zu bedecken. Schulen und Kitas bleiben bis vorerst 26. April geschlossen.

