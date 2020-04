Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Das ist rekordverdächtig für Birkenwerder! Innerhalb eines Tages ist die temporäre Kita auf dem Gelände des Jugendfreizeithauses Corn aufgebaut worden. Am Dienstag wurden die zwölf Container von einer Spezialfirma aus Schwerin aufgestellt. Auf sechs Lastwagen kamen die Module am Vormittag an. Das sorgte zeitweise für Staus auf der B 96.

Ein Schwerlastkran setzte die tonnenschweren Bauteile, die aus der Nähe von Halle kommen, millimetergenau an die richtige Stelle. "Jetzt müssen wir nur noch die Medien anschließen, eine Zugangstreppe bauen und die Möbel reinstellen", sagt Christine Klauke vom Bauamt. Denn die Mietcontainer samt Sanitärtrakt sind quasi schlüsselfertig geliefert worden. "Ich bin froh, dass das alles gut geklappt hat."

In dem Containerbau werden künftig etwa 30 Vorschulkinder betreut. Geplant ist, die Einrichtung im Mai in Betrieb zu nehmen. Die Vorfreude auf die Eröffnung ist Vorschulerzieherin Svenja Riedel aus der Kita "Birkenpilz" schon anzumerken. Sie hat sich am Vormittag zusammen mit zwei Kolleginnen und einigen Kindern die Aufbauarbeiten angesehen. Die ersten Kisten für den Umzug sind schon gepackt.

Wenn die neue Kita an der Geschwister-Scholl-Straße in gut zwei Jahren eröffnet wird, werden die Mietcontainer wieder abgeholt. Die Gemeinde investiert laut Christine Klauke 280 000 Euro in die temporäre Kita. Birkenwerder kann durch diese Zwischenlösung weiterhin den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz erfüllen.

Der Kitaneubau in der Geschwister-Scholl-Straße wird benötigt, weil die vorhandenen Einrichtungen an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Kostenpunkt: gut vier Millionen Euro.