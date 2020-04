MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Ostermontag vier jugendliche Einbrecher fassen.

Er meldete der Polizei, dass sich das Quartett gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße verschafft hatte und versuchte, in eine Wohnung einzudringen. Als den Jugendlichen dies nicht gelang, verschwanden sie in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle. Polizisten stoppten die Straßenbahn und konnten aufgrund der Personenbeschreibung zwei 15-Jährige und die beiden 13-Jährigen stellen. Nach der Anzeigenaufnahme wurden sie ihren Eltern übergeben.