Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nur drei Monate Normalbetrieb, dann traf es die Sonnenburg schon wieder. Am 14. März musste das Restaurant in der Robert-Koch-Straße 67 wegen der Corona-Verordnung schließen.Ein paar Tage später ging immerhin die Küche wieder in Betrieb. Bestellte Gerichte können abgeholt werden oder werden nach Hause geliefert.

"Wir haben alles umgestellt und zum ersten Mal eine Homepage für unser Restaurant eingerichtet, über die auch bestellt und bezahlt werden kann", sagt Inhaberin Astrid Welz-Krienke . Aber die meisten Gäste wüssten von dem Angebot nichts. Bisher wurde jaausschließlich im Restaurant und dem dazu gehörende Biergarten gespeist. Geliefert wurde nie. Typische Lieferrestaurants hätten Vorteile, und Pizza sei einfacher herzustellen und zu transportieren als Kohlrouladen und Gulasch. "Jetzt werden auch noch die Einwegverpackungen knapp", sagt die Wirtin. Doch aufgeben will sie nicht. Sie klingt eher kämpferisch-optimistisch als verzweifelt.

"Ich wüsste gern, wie lange der jetzige Zustand bleibt. Wenn es bis August so weiter gehen soll, stelle ich mich darauf ein", sagt die 52-Jährige. Die Ungewissheit mache es schwierig. Immerhin habe sie den 15 000-Euro-Kredit der ILB erhalten. Und das Finanzamt Oranienburg habe schnell reagiert. "Ein großes Lob. Wir haben unsere Steuervorauszahlung sofort zurückerhalten." Die Umsätze seien ja fast komplett weggefallen.

Ab 20 Euro Bestellwert kommen Suppen, Salate und Schnitzel nun ins Haus. Wer möchte, kann sich in der Sonnenburg auch ein frisch gezapftes Bier-to-go abholen. Fünf bis 20 Essenbestellungen gehen täglich ein – zu wenig, um zu überstehen. Nur eine Servicekraft und der Koch arbeiten noch.

"Zuerst 16 Monate Brückensperrung, jetzt gibt Corona uns den Rest", sagt Astrid Welz-Krienke. Während die Dropebrücke abgerissen und neu gebaut wurde, lag die Sonnenburg am Ende einer Sackgasse, ohne Durchgangsverkehr, von der östlichen Seite der Havel nur umständlich zu erreichen. Viele Kunden blieben aus, die Wirtin versuchte mit zusätzlicher Werbung zu überstehen. Auch jetzt trommelt die Inhaberin für die Sonnenburg, die ihre Eltern im Mai vor 28 Jahren eröffneten. Für viele Oranienburger ist das Restaurant eine Institution. Zumindest auf das Essen von dort muss niemand verzichten.

"Am häufigsten liefern wir Eisbein und Schnitzel", sagt die Chefin. Weil Eisbein nicht jeder mag, werde es in Familien kaum noch gekocht. "Die Männer bestellen es dann bei uns", sagt die Wirtin. Die durchweg traditionell gehaltene Karte mit deutschen Gerichten, darunter Ragout Fin und Toast Hawaii, bietet zum Eisbein natürlich Sauerkraut und Erbspüree.

Das Restaurant ist zu finden unter www.sonnenburg-oranienburg.de