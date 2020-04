Potenzielles Solarfeld: Auf dieser mageren Ackerfläche an der B 112 in Richtung des Guts Klessin (hinten rechts) bei Podelzig im Oderbruch soll ein Teil der geplanten Freiflächensolaranlage entstehen. © Foto: Matthias Lubisch

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Ackerflächen an der Oderbruchkante entlang der B 112 sind weiter im Visier potentieller Ökostromproduzenten.

Nicht nur der Windradbauer. In der jüngsten Beratung der Podelziger Gemeindevertreter, die zur Wahrung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes erstmals in der Turn- und Mehrzweckhalle stattfand, stellte Landwirt Frank Tiggemann sein Vorhaben vor: Der Inhaber des ortsansässigen Guts Klessin möchte auf betriebseigenen Flächen ein Solarfeld errichten.

Vor etwas mehr als vier Wochen habe er im Lebuser Bauamt den Antrag für einen Aufstellungsbeschluss zur Errichtung einer Freiflächensolaranlage eingereicht, informierte der Landwirt die Abgeordneten. Doch anders als für den Bau von Windrädern geht in dem Fall ohne die Zustimmung der Gemeindevertreter nichts. Sie müssten einem Bebauungsplan und der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde zustimmen.

Frank Tiggemann möchte auf 76 seiner rund 2800 Hektar Betriebsfläche Solarmodule aufbauen lassen. Es handele sich um relativ leichte, also ertragsschwache Böden, erklärte der Landwirt. Etwa 32 Hektar lägen westlich der Bahnlinie, rund 44 Hektar von der B 112 bis an die Stallanlagen des Guts heran. Anders als die Lebuser Landgesellschaft Damm möchte Frank Tiggemann das Projekt "gern in Eigenregie machen und nicht Investoren überlassen", wie er sagte. Seine Partner sollen ein Installateur und ein Strom-Direktvermarkter sein. Mit ihnen will der Podelziger eine GmbH oder GmbH und Co. KG zur Errichtung und zum Betrieb der Flächensolaranlage gründen. "Also einen richtigen Gewerbebetrieb mit Sitz in Podelzig statt einem Konzern, der seine Gewinne hin und her schiebt", so Tiggemann. Neben den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen offerierte er der Gemeinde eine jährliche Gewinnbeteiligung von 150 Euro je Hektar. Die rund 11 000 Euro sollten projektbezogen in mit den Abgeordneten abgestimmte Vorhaben fließen, meinte der potentielle Investor.

Während Christine Kanzius-Wolff die Vorstellung gefiel, dass das Solarfeld ja weiterhin als Grünland gelte, auf das weder Pflanzenschutz noch Dünger aufgebracht würde, meldete Maik Wissmann Bedenken an: Dann müsste dort oft gemäht werden, meinte er. Wissmann bat seine Abgeordnetenkollegen auch darum, "die Sache im Kontext zu sehen". Wenn bei Lebus auf über 500 Hektar Solaranlagen entstehen, "haben wir an der B 112 zwischen Frankfurt und Podelzig bald nur noch Glas und Windräder stehen", warnte er. Welche Folgen solche Riesen-Glasflächen auf Mensch und Umwelt haben, sei bislang nicht erforscht. Auf Nachfrage von Bürgermeister Thomas Mix sagte Frank Tiggemann: Es würde keine Verspiegelung in Richtung Dorf geben. Die Anlage würde hinter dem Gut, jenseits der Klessiner Straße stehen.

30 Jahre Nutzungsdauer

Noch unklar ist sich der Land- und Energiewirt, der bereits eine Biogasanlage betreibt, ob er die Solarmodule nach Süden oder in Ost-West-Richtung aufstellen würde. Klar sei indes, dass von einer Nutzungsdauer von etwa 30 Jahren auszugehen sei. Dann werde die Anlage rückgebaut.

Als Standortvorteil nannte der Landwirt ein wegen Windpark und Biogasanlage bereits gut ausgebautes Stromnetz. Die Gemeindevertreter erbaten sich Bedenkzeit vor einem Beschluss.