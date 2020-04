Matthias Haack

Neuruppin (moz) Für einen Treffer der anderen Art sorgten am Osterwochenende die Kicker des SV Eintracht Alt Ruppin und deren Fans aus der Südkurve. Sie brachten dem diensthabenden Personal des X-Hauses der Ruppiner Kliniken eine Osterüberraschung.

Überwältigt von der Leistung

Kapitän Alex Wolff sowie der Sportliche Leiter Frank Neumann besorgten nicht nur einen Geschenkkorb bei einem Discounter. Sie nahmen auch Kontakt mit einem Neuruppiner Pizzaservice auf. Das Ergebnis: Insgesamt 45 Pizzen für die Tag- und Abend-Schicht am Ostersonntag, geliefert in drei geschmacklichen Ausführungen. Klar, dass ein Extrawunsch ebenso erfüllt wurde: Ein Salat für die Abendschicht. Die organisatorischen Fäden hielt Schwester Julia in den Händen.

"Wir sind echt überwältigt, was die Krankenschwestern und Ärzte leisten", fasst Frank Neumann zusammen. "Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bekam dort auf Station unglaubliche Gänsehaut. Eine sagte, dass sie noch nichts gegessen hatte." Das war gegen 13 Uhr. Noch Stunden und Tage nach dem Besuch prägte ein besonderes Gefühl Neumanns Gedanken: "Gutes für die Guten getan zu haben."

Idee von Trainer und Kapitän

Nachbarschaftshilfe für von den Einschränkungen Betroffene leisten viele Sportler, Eintracht suchte einen anderen Weg. Die Idee, dem Personal der Kliniken zu danken, entstand in den Köpfen von Trainer und Kapitän, so Neumann. "Ich finde, das ist eine große Geste vom Team der ersten Männermannschaft, dass sie Geld aus ihrer Mannschaftskasse nimmt, und auch, dass sich die Fans der Südkurve beteiligen."

Schwester Johanna nahm die zweiköpfige Eintracht-Delegation am Sonntag in Empfang, ehe sie ihren Dienst antrat. Schwester Simone präsentierte in Arbeitskleidung auf dem Flur die Aufmerksamkeiten der Alt Ruppiner Fußballer.maha