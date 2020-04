Amy Walker

Oranienburg/Hennigsdorf (MOZ) Bis die Friseursalons wieder öffnen dürfen, beraten die Stylisten von "Monique Müller" in Oranienburg und Hennigsdorf ihre Kunden über eine Telefon-Hotline. Davon, sich selbst die Haare zu schneiden, raten sie allerdings ab.

Wer am Dienstag die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts mitverfolgte, hat vielleicht auch gehört, wie Präsident Lothar Wieler beklagt hat, er vermisse seinen Friseur. Die Reporter lachten, der eine oder andere streifte sich selbst durch die Haare.

Wir sehen alle ein bisschen zotteliger aus als sonst – stellen vor allem Friseure gerade fest. "Ja, viele Leute denken jetzt an den Friseur!", sagt Jörg Carda dazu lachend am Telefon. "Es gibt ein neues Bewusstsein für die Wichtigkeit des Friseurbesuchs." Der Geschäftsführer der Salons "Monique Müller" in Hennigsdorf und Oranienburg weiß, dass Friseure zwar nicht wirklich systemrelevant sind – aber bei Weitem auch nicht ersetzbar. Aus diesem Grund habe die Geschäftsführung von "Monique Müller" entschieden, eine Telefon-Hotline einzurichten, sodass Kunden sich zumindest aus der Ferne beraten lassen können.

"Das läuft auch gut. Die Kunden rufen mit den unterschiedlichsten Fragen an. Die erste ist immer, wann wir denn wieder öffnen – was wir selbst noch nicht wissen. Doch viele wollen einfach wissen, was sie mit ihren Haaren machen können, damit es für die Gesellschaft noch erträglich ist", erzählt Jörg Carda. Für manchen ist der gute Haarschnitt wichtig, um sich "wie sich selbst zu fühlen", auch wenn er gerade nicht das Haus verlassen kann. Es gebe aber auch einige Anrufe von Kunden, die einfach ein bisschen reden wollen.

Haare selbst schneiden?

Gleich als die Monique Müller Friseursalons vor vier Wochen ihre Türen schlossen, haben die Mitarbeiter angefangen, in den Sozialen Medien kleine Mutmacher zum Durchhalten zu posten. Über die Osterfeiertage bedankten sich die Stylisten auf Facebook bei allen, die zu Hause bleiben, um so die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. "Uns war es von Beginn an wichtig, unsere Kunden dafür zu sensibilisieren", sagt Jörg Carda. Seine 19 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit, die Krise trifft den Betrieb schwer. "Aber es ist uns wichtig, etwas für die Gesellschaft zu tun."

In vielen Medien wird gerade verbreitet, wie jeder selbst zu Hause die Haare schneiden kann. Für diejenigen, die das beruflich tun, sind solche Do-It-Yourself-Videos ein Ärgernis, wenn auch nachvollziehbar. Nicht umsonst gibt es ausgebildete Friseure, sagt Jörg Carda. "Wir sind die Profis!" Die meisten Menschen würden es wahrscheinlich noch schaffen, mit einem Klipper dem Partner einen halbwegs guten Haarschnitt zu geben, oder sich selbst den Pony geradezuschneiden. Über die Hotline kämen dazu viele Fragen, auch zum Haare färben. "Da sollte man warten. Wir sind bald wieder für euch da," so der Geschäftsführer.

Wann der Friseur wieder aufmachen kann, wird sich im Lauf der Woche zeigen. Jörg Carda geht nicht davon aus, dass es am Montag schon weitergehen wird. "Erst werden wahrscheinlich andere Geschäfte öffnen." Bis dahin arbeiten er und die anderen Teamleiter an einem neuen Hygienekonzept, um bei Wiedereröffnung Kunden und Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. Sie gehen davon aus, dass die Mitarbeiter Schutzmasken tragen und dass ihre Arbeitszeiten ausgedehnt werden.

"So können wir die Kundenfrequenz runterfahren", erklärt Jörg Carda. Da davon auszugehen ist, dass das öffentliche Leben nicht sofort wieder normal anspringen wird, müsse die Kundendichte in den Friseursalons überschaubar gehalten werden. Da Sauberkeit in den Salons auch unter normalen Umständen wichtig ist, müsse da nicht viel verändert werden, sagt der Geschäftsführer.

Jörg Carda weiß, dass seine Mitarbeiter sich auf die Wiedereröffnung freuen. Aber er persönlich hofft auch, dass es einen positiven gesellschaftlichen Wandel gibt.

"Ich finde, die Aggressivität in der Öffentlichkeit ist schon runtergegangen. Die Autofahrer hupen weniger. Man lächelt seine Mitmenschen im Supermarkt an. Ich hoffe, das bleibt." Er wünscht anderen Friseuren, sowohl in dieser Region als auch außerhalb, ganz besonders viel Gutes für die nächsten Wochen. "Halten Sie durch!"

