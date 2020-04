MOZ

Neuruppin (MOZ) Auch in der aktuellen Krise am Arbeitsmarkt besteht in bestimmten Branchen ein steigender Bedarf nach Arbeitskräften. Mit der Kampagne "JobsNow" bringt die Agentur für Arbeit Neuruppin diese Unternehmen und Jobsuchende zusammen.

"Wir sind auf der Suche nach Menschen, die Lust haben, mit anzupacken. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Beruf sie bisher ausgeübt haben", so die Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin, Beate Kostka. Es sei schon jetzt zu sehen, dass es viele engagierte Menschen in der Region gebe, erklärt sie mit Hinweis auf die Initiativen wie "OPR und Prignitz liefert", Nachbarschaftshilfen oder die Bundeskampagne für die Landwirtschaft "www.daslandhilft.de". Kostka: "Wir suchen jetzt helfende Hände für Arbeitgeber, Menschen, die einfach mitmachen möchten."

Mithelfen können viele: Egal ob arbeitslos gemeldet, in Kurzarbeit, im Ruhestand oder im pausierenden Studium – alle interessierten Jobsuchenden können sich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnumer 03391 692000 melden. Auf www.arbeitsagentur.de kann in der Jobbörse der Arbeitsagentur unter dem Stichwort JobsNow nach passenden Stellenangeboten gesucht werden. Da sich alle Arbeitsagenturen an der Kampagne beteiligen, lassen sich so auf Wunsch Stellenangebote aus anderen Brandenburger Landkreisen finden. Arbeitgeber, die Personal suchen, können sich telefonisch an den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Neuruppin wenden oder die Rufnummer 0800 4555520 wählen.

Unkomplizierte Lösung

"Das Neue ist: In der Krise wollen wir Unternehmen und Arbeitsuchende unkompliziert und schnell zusammenbringen. Kein schriftlicher Antrag, ein Anruf oder ein Klick in der Jobbörse genügt", ermutigt Beate Kostka "Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um die kritischen Bereiche wie beispielsweise den Einzelhandel, die Logistik, die Lebensmittelherstellung oder die Landwirtschaft zu unterstützen. Uns sind aber auch die Menschen wichtig, die dringend einen befristeten Job oder einen Zuverdienst suchen."

Auch für Bezieher von Kurzarbeitergeld lohnt sich die Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich, wie dem Einzelhandel. Das Nebeneinkommen bleibt vom 1. April bis zum 31. Oktober 2020 solange anrechnungsfrei, bis mit Kurzarbeitergeld und Nebeneinkommen der ursprüngliche Verdienst erreicht ist. Menschen in Kurzarbeit können somit ihr Einkommen aufstocken, ohne Anrechnungen beim Kurzarbeitergeld befürchten zu müssen.